Mii de articole aparținând lui Freddie Mercury au fost vândute în timpul unei licitații live, miercuri, după ce au fost câteva săptămâni expuse în cadrul unei expoziții. Alte articole urmează să fie vândute la licitații suplimentare care vor include și două sesiuni live, transmite BBC.

Un pian Yamaha Baby Grand folosit de regretatul solist al trupei Queen, Freddie Mercury, pentru a compune unele dintre cele mai emblematice hituri ale grupului, a fost vândut miercuri la licitație pentru 1,7 milioane de lire sterline.

Sursa foto: Profimedia Images

Vânzarea finală a fost puțin sub estimări, dar a fost totuși un record pentru pianul unui compozitor, a spus licitatorii Sotheby's.

Articolele vândute la începutul licitației au inclus ușa casei sale Garden Lodge din vestul Londrei pentru 412.750 de lire sterline, sumă care include prima și taxele cumpărătorului, dar este cu mult peste estimarea inițială de 15.000-25.000 de lire sterline.

Un manuscris original de 15 pagini care conține hitul epic Bohemian Rhapsody, cu titlul de lucru „Mongolian Rhapsody” și care dezvăluie în notele sale diferitele direcții în care Mercury a văzut piesa mergând, a fost vândut pentru 1,3 milioane de lire sterline.

Sursa foto: Profimedia Images

Note similare pentru muzica și versurile pieselor precum Don't Stop Me Now, Somebody to Love și We Are The Champions sunt, de asemenea, disponibile pentru cel mai mare ofertant.

Prețurile adjudecate cu ciocanul la Sotheby's atrag o primă de cumpărător între 26 și 13,9% în funcție de valoare, precum și TVA-ul local.

Mercury, născut în Zanzibar, avea o mare colecție de artă, iar picturile semnate Salvador Dali și Pablo Picasso care i-au împodobit casa sunt, de asemenea, de vânzare la licitație, precum și ultimul tablou pe care l-a cumpărat cu o lună înainte de a muri de SIDA la 45 de ani, în 1991.

În total, 1.469 de articole din casa lui de la Garden Lodge sunt oferite spre vânzare de Mary Austin, o prietenă apropiată și logodnica de odinioară a vedetei.

Gabriel Heaton, specialist în cărți și manuscrise la Sotheby's, a declarat pentru AFP: „Mary Austin a trăit cu colecția și a îngrijit colecția de mai bine de trei decenii”.

El a adăugat că, în timp ce Mercury „nu era interesat să aibă un muzeu al vieții sale”, clienții obișnuiți de la Sotheby’s „adoră să liciteze” pentru obiectele care i-au aparținut.

Alte articole personale puse la vânzare includ cele mai extravagante costume de scenă, cum ar fi coroana și mantia sa de designer, precum și colecția sa de chimonouri și un pieptene pentru mustață.

Sursa foto: Profimedia Images

Fotografii personale polaroid, fotografii ale interpretului realizate de fotograful rock Mick Rock și o carte de poezie adnotată personal sunt, de asemenea, expuse, alături de sticle de șampanie din pivnița lui.

Înainte de vânzare, care se estimează că va aduce cel puțin 6 milioane de lire sterline, casa de licitații a găzduit colecția într-o expoziție gratuită deschisă timp de o lună.

O parte din încasări va fi donată către Mercury Phoenix Trust și Elton John Aids Foundation.

O expoziție Sotheby's din 1988 a lui Sir Elton John, cu 2.000 de obiecte, s-a vândut pentru un total de 4,8 milioane de lire sterline.

Editor : M.I.