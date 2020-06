Iulie este luna super-producțiilor și a premierelor la Film Now: Bohemian Rhapsody, Aladdin și Mary, Regina Scoției

În luna iulie, Film Now invită telespectatorii să ia parte la celebrarea dragostei pentru una dintre cele mai mari trupe din toate timpurile. Duminică, 19 iulie, de la ora 20:00, “Bohemian Rhapsody” este un omagiu adus legendarei trupe Queen, muzicii lor și carismaticul Freddie Mercury, unul dintre cei mai iubiți artiști ai lumii.

Filmul urmărește ascensiunea trupei, apropierea de colaps, pe măsură ce stilul de viață al lui Mercury scapă de sub control, dar și reuniunea triumfătoare a trupei în ajunul concertului Live Aid, într-un moment în care Freddie se confrunta cu amenințarea unei boli neiertătoare: SIDA. Concertul caritabil Live Aid, din 1985, rămâne una dintre cele mai puternice performanțe din istoria muzicii rock, momentul în care trupa Queen a hipnotizat peste 70 de mii de spectatori pe stadionul Wembley din Londra, dar și audiența TV la nivel mondial.

Faptul că, la aproape 30 de ani distanță, Queen și muzica lor se bucură în continuare de dragostea publicului e dovedit și de succesul de casă al acestui film-omagiu. “Bohemian Rhapsody” este filmul biografic cu cele mai mari încasări din toate timpurile și și-a adjudecat cele mai multe victorii la cea de-a 91-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film, patru Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun actor (Rami Malek). Prestația lui Rami Malek a fost apreciată atât de critici, cât și de fanii trupei - pentru acuratețea cu care a recreat aparițiile de scenă ale lui Mercury, dar și pentru profunzimea cu care a interpretat momentele de cădere, derivă și izolare ale artistului aflat în plină glorie.

Duminica, 26 iulie, la 20:00, la Film Now, redescoperim o poveste a copilăriei, în cea mai recentă punere în scenă: “Aladdin”, celebra istorie din “O mie și una de nopți”, transpusă în anii '90 într-un celebru desen animat Disney, este acum film. Un ambițios live-action regizat de Guy Ritchie - și cu o distribuție deosebită - spune povestea orfanului de pe străzile din Agrabah, fermecătorul hoț ce descoperă lampa fermecată. Cu maleficul vrăjitor Jafar pe urmele sale și cu gândul doar la prințesa Jasmine, Aladdin (Mena Massoud) face echipă cu Duhul din lampă (Will Smith), într-o poveste fermecătoare, amuzantă și plină de ritm.

Filmul “Aladdin” a avut un succes de casă enorm - cu încasări de peste 1 miliard de dolari la nivel mondial. Nu i-a dezamăgit nici pe nostalgici și nici nu a fost un simplu remake, adăugând la povestea inițială suficient cât să încânte audiența de orice tip și de orice vârstă.

Duminică, 5 iulie, este seara de super-acțiune pe Film Now - în thrillerul “Operațiunea Hunter Killer”/“Hunter Killer”, Gerard Butler îl interpretează pe căpitanul de submarin Joe Glass. Din distribuție mai fac parte Gary Oldman - câștigător al unui premiu Oscar, Common, dar și regretatul actor Michael Nyqvist, într-unul din ultimele sale roluri. În Oceanul Arctic, căpitanul Glass și echipajul său caută un submarin american dispărut, dar descoperă un complot ce riscă să declanșeze un al treilea război mondial. Împreună cu un grup de elită al Marinei americane, căpitanul Glass trebuie să-l salveze pe președintele rus răpit de puciști și să îl transporte într-un loc sigur, navigând prin apele inamice.

Vineri, 3 iulie, de la ora 20:00, Film Now continuă seria premierelor pe micul ecran cu ecranizarea unei rivalități istorice în “Mary, Regina Scoției”/ “Mary Queen of Scots”. Regină a Franței la 16 ani și văduvă la 18 ani, Mary Stuart (Saoirse Ronan) refuză să se recăsătorească, revenind în Scoția natală să-și revendice tronul. Dar Scoția se află sub controlul puternicei Elisabeta I a Angliei (Margot Robbie). Fiecare tânără regină o prețuiește pe cealaltă cu o fascinație amestecată cu teamă. Rivale la putere, într-o lume a bărbaților, cele două trebuie să decidă cum să joace cartea căsătoriei în așa fel încât să-și păstreze independența. Însă Mary vrea să revendice tronul Angliei, amenințând suveranitatea reginei Elisabeta. Numeroase trădări, revolte și conspirații la ambele curți vor pune pericol ambele tronuri și vor schimba cursul istoriei.

Tot pe 3 iulie, de la ora 22:00, Film Now aduce continuarea aventurii horror a studentei Theresa Gelbman: în “Zi de naştere mortală 2”/ “Happy Death Day 2U”, Tree își dă seama că nu a scăpat de coșmar, ci retrăiește aceeași zi oribilă într-un univers paralel, în care prietenii și colegii săi sunt versiuni complet diferite de cei pe care îi cunoaște. Chiar și așa, Tree descoperă că trebuie să moară iar și iar, dacă vrea să îi salveze.

Bohemian Rhapsody

2018, New Regency

Duminica, 19 iulie, ora 20:00

Regia: Bryan Singer

Cu: Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Mike Myers, Tom Hollander

Aladdin

2019, Disney

Duminica, 26 iulie, ora 20:00

Regia: Guy Ritchie

Cu: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari

Operațiunea Hunter Killer / Hunter Killer

2018, Prorom

Duminica, 05 iulie, ora 20:00

Regia: Donovan Marsh

Cu: Gary Oldman, Gerard Butler, Caroline Goodall, Taylor John Smith, Michael Nyqvist, Common

Mary, Regina Scoției / Mary Queen of Scots

2018, NBC

Vineri, 03 iulie, ora 20:00

Regia: Josie Rourke

Cu: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, David Tennant, Guy Pierce

Zi de naştere mortală 2/ Happy Death Day 2U

2019, NBC

Vineri, 03 iulie, ora 22:00

Regia: Christopher Landon

Cu: Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu