Un film despre eliberare sexuală într-o societate conservatoare, câştigătorul la TIFF

Filmul "Moştenitoarele", de Marcelo Martinessi (Paraguay), a câştigat Trofeul "Transilvania", sâmbătă, la Gala TIFF. Premiul este în valoare de 15.000 de euro.

Foto: Inquam Photos / Manases Sandor

Filmul premiat este despre eliberare sexuală într-o societate conservatoare condusă din umbră de femeile mature ale înaltei societăți. Pelicula spune povestea unor moştenitoare ale unor familii înstărite din Asunción, Paraguay, care sunt împreună de peste trei decenii. Dar starea lor financiară e tot mai precară şi în curând încep să-şi vândă din lucruri. Şi când datoriile fac ca una dintre ele să fie închisă pentru fraudă, cealaltă este forţată să o ia de la capăt. Numai că întâlnește o femeie care îi schimbă viața cu totul și îi eliberează energii nebănuite.

Este un film care a participat și la festivalul de la Berlin.



Este pentru prima dată când TIFF are în competiție un film din Paraguay. Marcelo Martinessi a impresionat juriul prin excepționala rigoare, prin ritmul captivant impus în narațiunea filmului, câștigând într-o competiție în care alte 11 filme foarte bune au făcut algerea juriului foarte dificilă, au anunţat organizatorii.



"Aş vrea să împart acest premiu cu echipa mea, pentru că noi, regizorii, stăm pe platouri şapte săptămâni şi uneori nu ştim ce să facem. Ei sunt acolo să te susţină, să te ajute să mergi pe drumul pe care le-ai spus că vei merge", a spus cineastul la primirea premiului.

Trofeul a fost înmânat de către soprana Angela Gheorghiu. "Acum 28 de ani, debutam în operă, în 'La Boheme' pe aceeaşi scenă", a amintit ea.

Foto: Inquam Photos / Manases Sandor

Gala a avut loc la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca.

A fost ocazie pentru a aduce și un omagiu regizorului Lucian Pintilie, care a murit anul acesta.

Fanny Ardant FOTO: Nicu Cherciu, TIFF

Actriţa Fanny Ardant, care a primit trofeul festivalului pentru întreaga carieră, a vorbit despre ce înseamnă pentru ea distincţia. "În tinereţe, credeam că a fi actriţă înseamnă doar plăcerea de a fi pe scenă. Apoi am înţeles că viaţa de actriţă înseamnă trecerea de a întuneric la lumină, de la frig la căldură, de la spatele întors la mâinile întinse (...) Vă mulţumesc că, prin acest premiu, mi-aţi dat lumină, căldură şi mi-aţi întins mâinile", a spus Ardant.

Anna Szeles Foto: Nicu Cherciu, TIFF



Tot un premiu pentru întreaga carieră a primit şi Anna Szeles. Distincţia i-a fost acordată acesteia de fostul ei soţ, actorul Florin Piersic. "Norocul meu este că am avut regizori şi parteneri minunaţi, care au rămas în inima mea", a spus Anna Szeles. În sală a fost prezent şi fiul celor doi actori, Daniel Piersic.

De asemenea, unul dintre membrii juriului secţiunii "Zilele Filmului Românesc", Aleksei Medvedev, a amintit de cineastul ucrainean Oleg Senţov - arestat în Crimeea. Medvedev a urcat pe scena de la Cluj-Napoca cu o pancartă pe care era prezentată o fotografie a artistului ucrainean şi, a spus el, mesajul în rusă: "Oleg, stai în viaţă!", relatează Agerpres.



"Rusia ar trebui să îşi schimbe climatul cultural şi politic, pentru că dacă Rusia devine o altă ţară totalitară, ar fi un dezastru pentru noi, pentru Europa şi posibil pentru întreaga lume", a declarat juratul la TIFF.

Premiile TIFF 2018, în ordinea acordării sunt următoarele:

Premiul Juriului Tinerilor Francofoni : "La Priere", de Cedric Kahn



Menţiuni speciale "Alex. Leo Şerban" : Mircea Postelnicu şi Tamas Chirodea-Ambrus



Bursa "Alex. Leo Şerban": Eliza Zdru, pentru dezvoltarea documentarului "Lecţia"



Premiile "Transilvania Pitch Stop" : proiectelor de film "To the North", de Mihai Mincan; "Octombrie", de Cristian Pascariu; "The Last Bus", de Nandor Lorintz şi Balint Nagy



Premiul oferit de Centrul Naţional al Cinematografiei: "Santa Barbara", de Anatol Durbală



Eurimages coproduction Award : "Frost" de Pavle Vuckovic



Premiul FIPRESCI: "Life Guidance" de Ruth Mader



Cel mai bun scurtmetraj din secţiunea "Umbre": "Something in the Darkness", de Fran Casanova



Premiul Publicului: "The Guilty" de Gustav Moller



Premiul Publicului pentru cel mai popular film din secţiunea "Zilele Filmului Românesc": "Un pas în urma serafimilor", de Daniel Sandu



Premiul "Zilele Filmului Românesc" pentru scurtmetraj: "Cadoul de Crăciun", de Bogdan Mureşan



Menţiunile juriului Zilele Filmului Românesc pentru scurtmetraj: "Michelangelo", de Anghel Damian şi "Duminică", de Dorian Boguţă



Premiul "Zilele Filmului Românesc" pentru Debut: "Soldaţii. Poveste din Ferentari"

Menţiunea specială "Zilele Filmului Românesc: Adina Pintilie, pentru "Touch Me Not"



Constantin Popescu Foto: Nicu Cherciu, TIFF

Premiul "Zilele Filmului Românesc" pentru Lungmetraj : "Pororoca", de Constantin Popescu



Premiul pentru cea mai bună interpretare: actorii ce interpretează personajul colectiv din "Ancora şi speranţa", de Carlos Marques - Marcet



Premiul special al juriului: ex aequo: "Casa" şi "Izbiţi de soartă"



Dan Nuțu Foto: Nicu Cherciu, TIFF

Premiul de excelenţă al festivalului: Dan Nuţu



Premiul pentru întreaga carieră: Fanny Ardant



Premiul pentru regie: Hlynur Palmason, pentru "Winter Brothers"



Premiul pentru întreaga carieră: Anna Szeles



Trofeul "Transilvania": "Moştenitoarele", de Marcelo Martinessi.



Festivalul internaţional de Film "Transilvania" se încheie duminică.