A fost desemnat "cel mai sexy bărbat în viaţă"

Revista People l-a desemnat pe actorul John Krasinski, în vârstă de 45 de ani, drept "cel mai sexy bărbat în viaţă" pentru anul 2024.

Alegerea actorului, producătorului şi regizorului în vârstă de 45 de ani a fost anunţată marţi în timpul emisiunii "The Late Show with Stephen Colbert". Krasinski este cunoscut pentru rolul din "The Office", precum şi pentru "A Quiet Place", "A Quiet Place Part II", "Tom Clancy's Jack Ryan" şi multe altele.

Anul trecut, Patrick Dempsey a primit acest titlu.

Krasinski este căsătorit cu Emily Blunt, cu care are două fiice, Hazel şi Violet.

Editor : S.S.