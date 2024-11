A murit actorul Tony Todd. El era cunoscut din franciza Candyman

Tony Todd, cunoscut pentru rolurile sale din seria de filme de groază Candyman, a murit la vârsta de 69 de ani, relatează BBC.

Actorul american a încetat din viață miercuri seară la domiciliul său din Los Angeles, potrivit presei americane.

El a interpretat rolul personajului principal din franciza Candyman, înfățișând personajul fantomatic cu același nume.

Todd a jucat în Candyman încă din primul film, realizat în 1992, precum și în continuările din 1995 și 1999, apoi în 2021, în al patrulea film care a fost o continuare directă a originalului.

De-a lungul carierei sale de 40 de ani, Todd a jucat în sute de filme, piese de teatru și drame de televiziune, având inclusiv roluri în filmele Transformers și Final Destination.

În Candyman, Todd interpretează fantoma artistului Daniel Robitaille, un bărbat de culoare care a fost linșat în secolul al XIX-lea.

În filmul din 1992, personajul său este chemat accidental în lumea reală de un student absolvent din Chicago, intrigat de legenda urbană a lui Candyman, declanșând astfel un șir de crime.

Într-un interviu acordat The Guardian în 2019, Todd a amintit de celebra scenă a filmului în care Candyman a fost acoperit de albine, fiind înțepat de 23 de ori. Pentru fiecare înțepătură a primit un bonus de 1.000 de dolari, a povestit artistul.

„Tot ceea ce este de făcut trebuie să implice un fel de durere”, a spus el.

„Am făcut 200 de filme, acesta (Candyman – n.red.) este cel care a rămas în mintea oamenilor. A impresionat oamenii de toate rasele”, a adăugat Todd în același interviu.

Aducându-i un omagiu, actirța Virginia Madsen, care a jucat rolul elevei Helen Lyle în Candyman, a spus că Todd „acum este un înger. Așa cum a fost în viață”.

Ea l-a numit un „om cu adevărat poetic”, cu „o cunoaștere profundă a artelor”.

„Îmi va fi atât de dor de el, și sper să mă bântuie din când în când”, a adăugat ea. „Dar nu-l voi chema în oglindă!”.

Acțiunea din continuarea filmului original - Candyman: Farewell to the Flesh – se petrece trei ani mai târziu, personajul lui Todd apărând din nou în New Orleans, unde întâlnește un descendent al fiicei sale.

Al treilea film - Candyman: Day of the Dead - a fost lansat în 1999.

Todd și alți actori din primul film realizat în 1992 și-au reluat rolurile în pelicula din 2021.

În 2020, Todd a numit acea versiune „genială”, spunând despre regizoarea filmului, Nia DaCosta, că este „un fan al groazei”.

Ca omagiu, Madsen a apreciat „cadoul” pe care co-scenaristul filmului, Jordan Peele, i l-a oferit ei și lui Todd de a „ne lăsa să trăim din nou ca iubiți”.

Înainte de Candyman, unul dintre primele roluri ale lui Todd a fost în 1986, când l-a interpretat pe sergentul Warren, în drama de război Platoon.

Editor : Liviu Cojan