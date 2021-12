Actorul Chris Noth neagă acuzaţiile de agresiune sexuală formulate de două femei împotriva sa

Actorul american Chris Noth, cunoscut pentru interpretarea personajului "Mr. Big" din serialul "Sex and the City" ("Totul despre sex"), a negat joi acuzaţiile aduse la adresa sa de două femei care susţin că ar fi fost agresate sexual, relatează CNN.

Chris Noth a apărut recent pe prima pagină a presei americane după reluarea faimosului serial (sub titlul "And Just Like That...") şi moartea personajului său la finalul primului episod al acestuia. Actorul crede că nu este întâmplător că aceste acuzaţii, făcute anonim de două femei pentru publicaţia Hollywood Reporter, vin la doar câteva zile după această frenezie mediatică.

Revista de specialitate a publicat joi acuzaţiile celor două femei, care nu se cunosc şi au contactat revista la câteva luni distanţă. Ele au explicat că publicitatea din jurul seriei "And Just Like That..." , difuzată pe canalul HBO, "le-a trezit amintiri dureroase", scrie The Hollywood Reporter, citat de AFP.

"Acuzaţiile formulate împotriva mea de persoane pe care le-am întâlnit acum ani, dacă nu de zeci de ani, sunt categoric false", a reacţionat într-un comunicat transmis AFP actorul în vârstă de 67 de ani. "Relaţiile au fost consensuale", insistă el.

"'Nu' înseamnă întotdeauna 'nu' - aceasta este o limită pe care nu am depăşit-o", a declarat Chris Noth. "Este greu să nu te întrebi când apar aceste poveşti. Nu ştiu exact de ce ies la suprafaţă acum, dar ştiu asta: nu le-am agresat pe aceste femei", conchide actorul.

Una dintre acestea susţine că a fost violată de Noth în 2004 în apartamentul actorului din West Hollywood, când a venit să-i returneze o carte împrumutată după ce s-au întâlnit lângă piscina clădirii, mai scriu sursele citate de Agerpres. Femeia avea 22 de ani la acea vreme şi susţine că a avut nevoie de intervenții chirurgicale după agresiune - unele detalii ale relatării sale fiind confirmate de mai mulţi martori intervievaţi de Hollywood Reporter.

Cealaltă femeie a mers la o întâlnire cu Chris Noth la New York în 2015. El a invitat-o apoi în apartamentul său, unde susţine că actorul a agresat-o. Poliţia din Los Angeles ar fi deschis o anchetă după presupusul viol din 2004.

