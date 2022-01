Actorul Morgan Stevens din serialul „Melrose Place" a fost găsit mort în bucătăria locuinței sale

Actorul american Morgan Stevens, cunoscut publicului pentru rolurile din serialele „Fame”, „Love Boat” și „Melrose Place”, a fost găsit mort în bucătăria locuinței sale.

Stevens avea 70 de ani, iar vecinii au sunat la poliție după ce nu l-au mai văzut și nu au mai auzit nimic de el de câteva zile. Motivele decesului nu sunt deocamdată cunoscute, dar autoritățile cred că este vorba despre cauze naturale, potrivit publicației Tmz, citată de Mediafax.

După ce și-a făcut debutul la Hollywood imediat după absolvirea facultății, Stevens a obținut primul său rol important în serialul TV „Scent of Power", unde l-a interpretat pe Larry DeVito.

Rolul care i-a adus popularitate a fost interpretarea profesorului David Reardon în cele două sezoane ale serialului „They're Gonna Be Famous".

În anii 1980, Stevens a jucat în numeroase episoade din „Melrose Place", „Love Boat", „Magnum P.I.", „Quincy", „An American Family", „Detectiv pentru dragoste", „MacGyver", „Murder She Wrote" și „A Year in the Life".

Cariera sa s-a oprit brusc în august 1989, când Stevens a fost implicat într-un accident de mașină minor și a fost arestat sub acuzația de conducere sub influența alcoolului.

În timpul detenției sale, a fost bătut de ofițerii de poliție pentru că a refuzat să returneze un tricou. Când a ieșit din arest, avea nasul spart, mai multe fracturi, maxilarul dislocat și nervii feței afectați. Un test de alcoolemie mai amănunțit l-a absolvit de orice vină, iar actorul a dat în judecată poliția pentru rele tratamente.

A revenit la actorie în 1992, interpretându-l pe Nick Diamond în șapte episoade din serialul de succes „Melrose Place".

Ultima sa apariție a fost în 1999, într-un episod din „Walker, Texas Ranger".

