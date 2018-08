Ce l-a dezgustat pe Leonardo DiCaprio? Imaginile cu actorul pe un iaht au devenit virale

Actorul Leonardo DiCaprio își petrece vacanța pe un iaht, în sudul Franței, în compania iubitei sale, Camila Morrone. Actorul nu a scăpat însă nici pe vasul său luxos de paparazzii care au surprins câteva imagini amuzante cu DiCaprio.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În imagini Leonardo DiCaprio pare de-a dreptul dezgustat de ceva ce a văzut sau a auzit.

DiCaprio a terminat filmările pentru cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, în care va juca alături de Brad Pitt.

Lansarea filmului „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino, despre asasinarea actriţei Sharon Tate, a fost mutată cu două săptămâni mai devreme decât fusese anunţat iniţial.

Producţia Sony Pictures va fi lansată pe 26 iulie 2019, motivul fiind - scrie Variety - evitarea controversei ce ar putea fi iscată de lansarea filmului în ziua în care se împlinesc 50 de ani de la crimele comise de Charles Manson şi grupul său în Hollywood Hills

Din distribuţia celui de-al nouălea film al cineastului american fac parte Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio, în roluri principale, Al Pacino, Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning, Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Masden şi Tim Roth.

„Once Upon a Time in Hollywood”, scris de Quentin Tarantino, are în centru un actor fără succes (Pitt) care joacă într-un serial western şi dublura sa (DiCaprio). Coincidenţa face ca personajul lui Brad Pitt, Rick Dalton, să fie vecin cu al lui Margot Robbie, Sharon Tate - starleta şi soţia lui Roman Polanski.

Bugetul filmul este estimat la 100 de milioane de dolari. Producători sunt David Heyman, Shannon McIntosh şi Quentin Tarantino, iar producător executiv, Georgia Kacandes.

Etichete:

,

,