Ceartă între Rod Stewart și Elton John: "Am fost un pic nedrept cu Elton"

Este vorba de Rod Stewart (73 de ani) şi Elton John (71 de ani) şi totul a început când cel din urmă a anunţat în februarie un turneu de adio de trei ani, ce cuprinde 300 de date. O lună mai târziu Stewart a afirmat că turneul lui John ''miroase a mercantilism''.

Acum, Rod Stewart regretă declaraţia, dar nu şi-a cerut scuze, informează duminică Press Association și Agerpres.



Maggie May, cântăreaţa lui Stewart, a povestit mai târziu că Rod i-a trimis un e-mail lui Elton John după marele său anunţ, în care a scris: "Ce, din nou?" Dar răspunsul nu a mai venit.

"Am fost un pic nedrept cu Elton, într-o noapte de beţie la televizor, în New York, când am spus maliţios - 'Cred că este extrem de deplasat că îţi anunţi un tur de adio de fiecare dată, şi miroase a mercantilism'', a declarat Rod Stewart revistei Mail On Sunday Event. ''Aş vrea să nu fi spus asta'', a adăugat el. "Cred că e foarte supărat pe mine'', a apreciat Rod despre colegul lui de breaslă, care i-a oferit odată o schiţă de Rembrandt. "Penny (soţia lui Rod n.r) continuă să spună: 'Transmite-i scuze'. Deci ar fi trebuit'' (să o fac), a mărturisit în continuare rockerul britanic.



Stewart a vorbit şi despre viaţa sa amoroasă şi despre povestea de dragoste cu a treia sa soţie, Penny Lancaster.



"Am nevoie de puţin ajutor acum, asta e sigur", a recunoscut el. ''Sexul devine mai spiritual, cred că acesta este cuvântul, pe măsură ce îmbătrâneşti. Ştii, îmi place sexul cu soţia mea, dar îmi place doar să o îmbrăţişez înainte de a merge la culcare''

