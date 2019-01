Chris Pratt s-a logodit cu fiica lui Arnold Schwarzenegger

Actorul Chris Pratt şi Katherine Schwarzenegger, fiica lui Arnold, şi-au anunţat logodna pe Instagram, deşi relaţia lor a început doar în urmă cu şase luni, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia, citat de Agerpres.



Foto: Instagram

Protagonistul filmului Jurassic World, în vârstă de 39 de ani, a început să iasă împreună cu Katherine Schwarzenegger din vara trecută. Cei doi au făcut acum un pas înainte în relaţia lor, după cum se vede din imaginea postată de actor în care apar amândoi îmbrăţişaţi, iar tânăra îşi arată inelul de logodnă.



"Scumpă Katherine, sunt atât de fericit că ai spus da! Sunt foarte emoţionat să mă căsătoresc cu tine...", este mesajul postat de actor şi care a strâns deja mii de "like-uri" şi de felicitări.



De când au început să iasă împreună, cei doi nu şi-a ascuns povestea de dragoste şi au fost văzuţi adesea în compania familiilor lor. De fapt, judecând după postările pe care ambii le împărtăşesc pe reţelele de socializare, Katherine pare să se înţeleagă foarte bine cu Jack, fiul lui Chris Pratt cu fosta sa soţie Anna Faris.



Katherine (în vârstă de 29 de ani) este fiica actorului Arnold Schwarzenegger şi a scriitoarei Maria Shriver, a studiat Jurnalismul şi Comunicarea la Universitatea South din California şi este decoratoare de interioare.



Ea s-a mutat de curând în casa actorului din Santa Monica şi are un blog despre diferite subiecte de viaţă. Katherine este de asemenea autoare a două cărţi: "I Just Graduated ... Now What? Honest Answers from Those Who Have Been There" şi "Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty".



Chris Pratt a divorţat în urmă cu doi ani de actriţa Anna Faris, cu care a fost căsătorit între 2009 şi 2017, iar băiatul lor Jack s-a născut în august 2012.

