Uma Thurman a dezvăluit abuzurile la care a fost supusă de Weinstein și Tarantino: Am fost în pericol să-mi pierd mobilitatea picioarelor

Uma Thurman, muza regizorului Quentin Tarantino şi o apropiată a lui Harvey Weinstein, s-a alăturat actriţelor care îl acuză pe mogulul demis de la Hollywood de agresiune, aceasta oferind detalii legate de cele întâmplate şi de sentimentele sale de furie şi dezamăgire faţă de producătorul care a luat-o sub aripa sa, relatează duminică AFP.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

În cadrul unui interviu publicat sâmbătă de New York Times, actriţa a vorbit despre agresiunea căreia i-a căzut victimă. Faptele s-ar fi petrecut după ieşirea pe piaţă a peliculei "Pulp Fiction", în 1994, potrivit Agerpres.



În urma unei întâlniri de lucru care a avut loc la Paris şi care a luat o turnură echivocă după ce Harvey Weinstein a invitat-o pe actriţă în camera sa şi în saună, Uma Thurman s-a reîntâlnit cu producătorul său la Londra, în camera de hotel a acestuia. ''M-a împins şi a încercat să sară pe mine şi să mă dezbrace. A făcut multe lucruri dezagreabile", a spus ea în interviu.



La scurt timp după aceea, Uma Thurman l-a vizitat pe atacatorul ei la hotel pentru o confruntare. Ea l-a pus pe acesta în gardă: ''Dacă faci şi altor persoane ceea ce mi-ai făcut mie îţi vei distruge cariera, reputaţia şi îţi vei pierde familia ta, îţi garantez''.



Potrivit prietenei sale, Ilona Herman, care o însoţise pe Uma Thurman, aceasta fierbea de furie după discuţia cu Harvey Weinstein din acea zi. Producătorul ar fi ameninţat-o că îi va periclita cariera.



"Mă simt atât de rău pentru toate femeile atacate după mine", a mai spus actriţa în vârstă de 47 de ani. În cadrul interviului, aceasta a comparat aceste victime cu "mieii care intră în abator".



''Domnul Weinstein recunoaşte că i-a făcut avansuri doamnei Thurman după ce a interpretat greşit atitudinea acesteia în Paris. El şi-a cerut imediat scuze", a notat într-un comunicat un purtător de cuvânt al fostului producător care urmează în prezent o terapie în Arizona, adăugând că există un semn de întrebare în legătură cu motivul pentru care Uma Thurman "a aşteptat 25 de ani pentru a face publice aceste afirmaţii".



Harvey Weinstein se simte ''şocat şi întristat'', a dat asigurări avocatul său, Ben Brafman, într-un comunicat adăugând că propoziţiile actriţei Uma Thurman publicate în New York Times ''sunt examinate şi verificate cu atenţie înainte de a decide dacă o procedură legală luată împotriva sa este adecvată''.



Actriţa Jessica Chastain a declarat că ''Uma Thurman a văzut industria noastră din interior timp de 30 de ani'', adăugând că are ''mult respect faţă de ea''. ''Este o războinică", a mai comentat Chastain.



La rândul său, Reese Witherspoon a spus că mărturia făcută de Thurman este ''profund bulversantă".



Două dintre cele mai mari succese ale actriţei Uma Thurman, "Pulp Fiction" şi "Kill Bill", au fost realizate de Tarantino şi produse de Weinstein, unul dintre cele mai influente duete la acea vreme la Hollywood.



Uma Thurman i-a povestit ulterior lui Tarantino despre agresiunea suferită, însă acesta nu ar fi luat-o în serios. Abia în 2001, când a insistat, deranjată de prezenţa lui Weinstein la Festivalul de Film de la Cannes, regizorul a realizat gravitatea faptelor. "El a înţeles şi a vorbit cu Harvey", a explicat vedeta.



Fondatorul companiei Miramax şi-a cerut scuze actriţei. "Privirea sa s-a schimbat, agresivitatea s-a transformat în ruşine", a mai spus ea.



Acţiunile lui Tarantino în timpul turnării scenelor din filmul ''Kill Bill: Vol. 2'' (2004) au fost de asemenea denunţate de Uma Thurman care a descris un comportament violent, la limita sadismulului. Actriţa a refuzat să conducă maşina albastră care apare într-o faimoasă scenă, după ce un membru al echipei de filmare a avertizat-o că autovehiculul se afla într-o stare proastă de funcţionare.



Refuzând să apeleze la o cascadoare, regizorul a forţat-o pe actriţă să conducă maşina cu viteză maximă. Uma Thurman a avut un accident violent în urma căruia a fost în pericol de a-şi pierde mobilitatea picioarelor. În prezent, vedeta care resimte şi în prezent dureri la nivelul gâtului şi genunchilor, a declarat: ''Am strigat tare, l-am acuzat că încearcă să mă omoare".



Regizorul multipremiat cu Oscar a declarat în octombrie că mulţi ani a ştiut de acţiunile lui Harvey Weinstein acuzat de hărţuire sexuală, agresiune sau viol de o sută de femei. "Ştiam suficient pentru a face mai mult decât am făcut", a recunoscut acesta.