Încă o actriță celebră îl acuză pe Harvey Weinstein de agresiune sexuală. Julia Ormond a fost inspirată de mișcarea MeToo

Julia Ormond, actrița engleză cunoscută pentru rolurile din filme celebre în anii '90 precum „Legends of the Fall”, „First Knight” și „Smilla’s Sense of Snow”, îl dă în judecată pe Harvey Weinstein pentru agresiune sexuală. Actrița mai dă în judecată și CAA (Creative Artists Agency), The Walt Disney Company și Miramax, transmite Variety.

În timp ce Weinstein a fost numit inculpat în numeroase procese de agresiune sexuală, de când articolele publicate în 2017 în The New York Times și New Yorker au descoperit presupusele sale modele de conduită greșită față de zeci de femei din industria divertismentului, se întâmplă rar ca partenerii de afaceri care au profitat de pe urma muncii lui Weinstein să fie acuzați pentru că i-au permis comportamentul.

Într-un proces intentat miercuri dimineață la Curtea Supremă din New York, după documente obținute în exclusivitate de Variety, Julia Ormond susține că Weinstein a agresat-o sexual în 1995, după o cină de afaceri, când a ademenit-o să-i facă un masaj, apoi a atacat-o, s-a masturbat în fața ei și a forțat-o să facă sex oral.

După presupusa agresiune, Ormond i-a informat pe agenții săi Bryan Lourd și Kevin Huvane ce s-a întâmplat, potrivit documentului, care spune că agenții CAA au avertizat-o să nu vorbească și nu au protejat-o. (Lourd și Huvane, care astăzi sunt copreședinți ai CAA, nu sunt numiți ca inculpați, dar sunt adesea menționați pe tot parcursul documentelor lui Ormond, ca reprezentanți ai ei la acea vreme.)

Ormond dă în judecată și CAA pentru neglijență și încălcarea obligației fiduciare

Miramax, compania pe care Weinstein a fondat-o împreună cu fratele său Bob, și The Walt Disney Company, care a deținut Miramax în anii 90, sunt trimise în judecată pentru supraveghere și păstrare neglijentă. (În proces sunt citați numeroși foști directori Miramax și Disney, inclusiv Michael Eisner, care era CEO-ul Disney, la acea vreme, și Jeffrey Katzenberg, care era președintele Disney, deși nu sunt inculpați. Directorii Disney menționați în proces nu mai lucrează la companie.)

„Bărbații de la CAA care l-au reprezentat pe Ormond știau despre Weinstein. La fel au făcut și angajatorii lui Weinstein de la Miramax și Disney”, se arată în documentele de la proces. „În mod nebunesc, niciuna dintre aceste companii proeminente nu a avertizat-o pe Ormond că Weinstein a avut un istoric în a agresa femei, pentru că era prea important, prea puternic și le făcea prea mulți bani.”

Peste 100 de femei l-au acuzat pe Henry Weinstein de agresiune sexuală

Weinstein, producătorul de film american care a fost condamnat pentru viol în două jurisdicții și a fost acuzat de peste 100 de femei de-a lungul deceniilor, neagă acuzațiile lui Ormond.

Într-o declarație pentru Variety, avocatul său, Imran H. Ansari, spune: „Harvey Weinstein neagă categoric acuzațiile aduse împotriva lui de Julia Ormond și este pregătit să se apere cu vehemență. Acesta este încă un exemplu de plângere depusă împotriva domnului Weinstein după decenii și este încrezător că dovezile nu vor sprijini afirmațiile doamnei Ormond.”

Într-un interviu telefonic, Ormond spune pentru Variety că vorbește pentru că vrea să facă parte din schimbarea care poate curăța Hollywood-ul și alte locuri de prădătorii sexuali.

„Îmi prezint povestea acum în mod public, deoarece simt că încă avem nevoie de schimbări sistemice și simt că avem nevoie de responsabilitate din partea facilitatorilor pentru a ajunge acolo”, a spus Ormond pentru Variety. „Simt că asta s-a întâmplat cu mine.”

Julia Ormond spune că a fost inspirată de curajul altor femei

Actrița își depune acțiunea în temeiul Legii supraviețuitorilor adulți, care creează o fereastră de retrospectivă în afara termenului de prescripție. Legea pentru supraviețuitori adulți a fost adoptată după mișcarea #MeToo, iar Ormond spune că poate să-și împărtășească povestea datorită curajului altor femei și supraviețuitori. Julia Ormond speră că, împărtășind povestea ei, poate avea un impact în transparența corporativă în ceea ce privește structurile de raportare la locul de muncă și utilizarea acordurilor de nedivulgare pentru a reduce la tăcere victimele.

„Evident, Harvey Weinstein este în închisoare și va fi în închisoare pentru o perioadă foarte lungă de timp. Eu personal nu cred că Harvey ar fi putut face asta fără facilitatori. Și, pentru mine, acesta este nivelul la care trebuie să ajungi, în ceea ce privește cauza principală”, spune Ormond.

„Dacă te gândești la asta”, continuă ea, „dacă ar fi existat cele mai bune practici și dacă Harvey Weinstein ar fi fost tras la răspundere la început, după prima lui hărțuire sexuală sau prima sa agresiune sexuală, ar fi putut învăța diferite comportamente și, eventual, restul oamenilor care au urmat nu ar fi fost răniți. Dar el nu a fost tras la răspundere. Și există un motiv pentru asta.”

Ormond spune că, în afară de a le spune agenților ei în anii ’90, și-a păstrat secretul până la mișcarea #MeToo, care i-a dat curajul să vorbească cu familia ei. O greutate i-a fost ridicată de pe umeri cu sprijinul lor, dar ea s-a simțit totuși obligată să vorbească în public, deoarece s-a simțit vinovată și rușinată pentru celelalte femei care ar fi fost rănite de Weinstein.

După ce a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală în două procese, Weinstein ispășește în prezent o pedeapsă de 23 de ani la New York, care va fi urmată consecutiv de o pedeapsă cu 16 ani de închisoare în Los Angeles. Multe dintre acuzațiile din procesul lui Ormond fac ecoul unui model de comportament care a fost descris de alte femei care l-au acuzat pe Weinstein. El își menține nevinovăția și, în prezent, face apel la ambele condamnări.

