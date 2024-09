Două premii la Veneția pentru "Anul nou care n-a fost". Filmul este o tragicomedie, iar acțiunea se petrece în preajma Revoluției

Filmul "Anul nou care n-a fost", regizat, scris şi produs de Bogdan Mureşanu, a câştigat Premiul FIPRESCI - oferit de juriul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film - în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, Biennale Cinema. Filmul a obţinut şi Premiul Bisato d’Oro al criticilor independenţi, pentru Cel mai bun scenariu.

Motivație

„Dintre filmele eligibile – lungmetraje de debut din secţiunile Orizzonti şi Settimana Internazionale della Critica – am ales să premiem un film care se evidenţiază prin regia ambiţioasă şi remarcabilă. Cele şase poveşti distincte, aparent independente iniţial, se interconectează gradual într-un rar echilibru al firelor narative. Filmul culminează într-o profundă explorare a comportamentului uman, influenţat de frica represiunii politice, împărtăşită de generaţii care au trăit sub un regim autoritar. Apreciem acest film pentru viziunea sa politică atentă, povestirea sofisticată şi antrenantă, echilibrul artistic al tonurilor şi castingul excepţional”, a explicat juriul.



Revoluția din 1989

"Anul nou care n-a fost/ The New Year that Never Came", primul lungmetraj de ficţiune scris şi regizat de Bogdan Mureşanu, este o tragicomedie a cărei acţiune se desfăşoară într-o singură zi, înaintea Revoluţiei din 1989, în care personajele caută normalitate, siguranţă, iubire, libertate şi sens, într-o lume absurdă, alimentată de frică.

Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora şi Ada Galeş sunt protagoniştii acestor poveşti.

Scris, regizat şi produs de Bogdan Mureşanu, "Anul nou care n-a fost" va putea fi urmărit în cinematografele româneşti din 24 septembrie.

