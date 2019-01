Gwyneth Paltrow, acuzată că ar fi accidentat un bătrân și a fugit

Actriţa Gwyneth Paltrow a fost acuzată într-un nou proces, marţi, că i-a provocat unui bărbat răni la coaste şi o contuzie după ce a intrat în el pe pârtia de schi din Utah, în 2016, informează apnews.com, citat de News.ro.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Terry Sanderson, în vârstă de 72 de ani, a spus în timpul conferinţei de presă, la Salt Lake City, că a auzit un "ţipăt isteric" când a fost lovit în spate pe pârtia de începători din staţiunea montană Deer Valley, pe 26 februarie 2016. El îşi aminteşte că a fost aruncat înainte şi s-a dezechilibrat înainte de a-şi pierde cunoştinţa. O cunoştinţă care a fost martor la incident a afirmat că Paltrow l-a lovit în spate.

Paltrow a negat învinuirile prin purtătoarea sa de cuvânt Heather Wilson, care a afirmat într-o declaraţie: "Acest proces este nefondat şi credem că se va face dreptate".

Sanderson a pretins că actriţa în vârstă de 46 de ani l-a lăsat rănit pe munte şi nu a cerut ajutor. Instructorul de schi care era împreună cu Paltrow şi familia şi prietenii ei a depus o mărturie în care susţine că nu actriţa a fost de vină.

Acuzatorul a spus că a avut nevoie de aproape trei ani pentru a depune plângere din cauză că a avut probleme cu picioarele, cu avocaţii anteriori şi nu a putut funcţiona corect din cauza contuziei.

Bărbatul cere despăgubiri de 3,1 milioane de dolari şi a negat că a dat-o în judecată pe Paltrow pentru că este celelbră şi bogată. El a catalogat drept nepoliticos gestul actriţei de a nu îşi cere scuze faţă de ce s-a întâmplat.

Gwyneth Paltrow, născută pe 27 septembrie 1972, a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul ”Seven” (1995), în care l-a avut partener pe Brad Pitt. După rolurile din comedia romantică ”Dincolo de uşi/ Sliding Doors” (1998) şi thrillerul ”O crimă perfectă/ A Perfect Murder” (1998), Gwyneth Paltrow a devenit celebră pe plan mondial graţie rolului din ”Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love” (1998), care i-a adus premiul Oscar şi Globul de Aur. S-a remarcat apoi în filme precum ”Talentatul domn Ripley/ The Talented Mr. Ripley” (1999), ”O familie genială/ The Royal Tenenbaums” (2001), ”Uşuraticul/ Shallow Hal” (2001) şi ”Dovada/ Proof” (2005). Din 2008, actriţa americană interpretează rolul Pepper Potts, asistenta şi iubita personajului Iron Man din francizele cinematografice ”Iron Man” şi ”The Avengers”.

