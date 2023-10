Jason Derulo este dat în judecată pentru hărțuire sexuală, de o cântăreață care semnase cu casa lui de discuri

Cântărețul american Jason Derulo a fost acuzat de hărțuire sexuală de o artistă care a semnat cu casa sa de discuri. Emaza Gibson, căreia i s-a oferit promovare și înregistrarea unui album cu amprenta lui Derulo, îl dă acum în judecată și spune că este traumatizată, transmite BBC.

Cântăreața spune că Derulo nu și-a mai ținut promisiunile contractuale după ce ea i-a respins avansurile sexuale. Gibson a declarat pentru NBC News că a fost „traumatizată” de experiențele avute.

Emaza Gibson, în vârstă de 25 de ani, a depus plângerea împotriva lui Derulo, în vârstă de 34 de ani, joi la Curtea Superioară din Los Angeles, spunând că el i-a promis „în mod rău intenționat” succesul, apoi i-a refuzat oportunitatea.

Foto: Emaza Gibson / Sursa foto: Profimedia Images

„Mă aflu într-un moment sfâșietor al vieții mele”, a spus ea într-un interviu pentru NBC News miercuri. „Am anxietate, sunt traumatizată. M-am confruntat cu situații de muncă inumane. Sunt în punctul în care am revenit la zero și nu am nimic”.

În documentele instanței, Gibson spune că Derulo i-a oferit un contract cu casa sa de discuri ”Future History” în august 2021, iar ei au început să lucreze împreună în luna noiembrie.

Cu toate acestea, ea susține că Derulo a pus în mod repetat presiune pe ea pentru a socializa cu el și că a existat „o cerere explicită de sex în schimbul succesului”.

La un moment dat, Jason Derulo i-ar fi spus că va trebui să participe la un ritual sexual numit „piele de capră și solzi de pește” – care presupunea sacrificarea unei capre și consumul de cocaină. Emaza Gibson susține, de asemenea, că a fost mereu tentată cu „cantități nepotrivit de mari de alcool”.

Avocatul ei, Ron Zambrano, a spus într-o declarație că „modul comportamental al lui Derulo față de această tânără artistă a fost disprețuitor”.

„Nu numai că și-a încălcat promisiunile și a încălcat contractele, dar amenințările sale cu vătămarea fizică și avansurile sexuale de neconceput față de această tânără care doar încearcă să pătrundă în industrie au fost scandaloase și ilegale.”, a spus avocatul.

Derulo a negat afirmațiile, numindu-le „complet false și vătămătoare”

Într-o declarație postată pe contul său de Instagram, Jason Derulo a spus: „Sunt împotriva oricăror forme de hărțuire și rămân angajat să sprijin oamenii care își urmăresc visurile”.

El a mai adăugat: „Mă străduiesc să-mi trăiesc viața într-un mod care să aibă un impact pozitiv, așa că sunt profund jignit de aceste acuzații defăimătoare”.

Emaza Gibson, al cărei contract cu Atlantic Records a fost reziliat în septembrie 2022, pretinde banii neplătiți, pierderile de venituri și compensații amânate, precum și alte daune pentru suferință emoțională și beneficii de angajare.

Acuzațiile ei îl vizează pe Jason Derulo, dar și pe managerul său Frank Harris, precum și studiourile Atlantic Records, RCA Records și Future History - un joint venture al lui Derulo cu RCA.

Editor : M.I.