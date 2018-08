Lana del Rey, criticată pentru că va cânta la Tel Aviv. Răspunsul artistei

Cântăreaţa Lana Del Rey va concerta, pe 7 septembrie, pentru prima dată în Israel şi îşi apără decizia, după ce numeroşi artişti au fost criticaţi în ultimii ani pentru că au inclus această ţară în turneele lor.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Ea va fi cap de afiş al Meteor Festival, care va avea loc în Pecan Park, Kibbutz Lehavot Habashan din regiunea Galileea, între 6 şi 8 septembrie, potrivit News.ro.

Peste 15.000 de oameni sunt aşteptaţi la evenimentul la care vor mai cânta ASAP Ferg, Pusha T, Flying Lotus, Kamasi Washington, Of Montreal, Ariel Pink şi Rhye alături de artişti locali ca Noga Erez, Balkan Beat Box, Geva Alon şi Hadag Nahash.

„Cred că muzica este universală şi ar trebui folosită să ne aducă împreună. Să cânt la Tel Aviv nu reprezintă o declaraţie politică sau un angajament faţă de politicile de acolo, la fel cum să cânt în California nu înseamnă că viziunile mele sunt aliniate opiniilor guvernului actual sau a acţiunilor, uneori, inumane”, a transmis ea, citată de Variety.

Artiştii vestici care concertează în Israel sunt deseori ţinta criticilor în social media şi ale mişcării BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), care cere boicotarea Israelului. Între cei mai vehemenţi oponenţi se numără muzicianul britanic Roger Waters.

Lana Del Rey a mai spus că tema acestui concert va fi pacea.

Născută pe 21 iunie 1985, la New York, Elizabeth Woolridge Grant, cunoscută cu numele de scenă Lana Del Rey, este cântăreaţă şi compozitoare. A devenit cunoscută în 2011, graţie melodiei „Video Games”. A lansat cinci albume - „Lana Del Ray” (2010), „Born to Die” (2012), „Ultraviolence” (2014), „Honeymoon” (2015) şi „Lust for Life” (2017). Lana Del Rey a fost recompensată cu două Brit Awards şi a primit patru nominalizări la premiile Grammy, dar şi o nominalizare la Globurile de Aur, pentru „cel mai bun cântec original” - „Big Eyes" (2015).

