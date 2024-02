Legenda muzicii country Toby Keith a murit la 62 de ani

Toby Keith, una dintre legendele muzicii country, a murit la vârsta de 62 de ani, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul său și citat de BBC. Keith suferea de cancer la stomac.

„Toby Keith a murit în pace aseară, pe 5 februarie, înconjurat de familia lui. Și-a dus lupta cu mult curaj. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei sale în acest moment”, se arată într-o declarație postată pe site-ul lui Keith și pe rețelele sociale.

Keith a fost diagnosticat cu cancer de stomac în 2022.

Vedeta country a cântat la People’s Choice Country Awards 2023 în septembrie și a primit Country Icon Award.

El și-a lansat albumul de debut în 1993 și este cunoscut pentru hituri precum „Red Solo Cup” și „I Wanna Talk About Me”. Piesa lui Keith „Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)”, lansată după atacurile din 11 septembrie, l-a făcut un nume cunoscut.

Editor : M.B.