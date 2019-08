Celebrul cântăreț irlandez Ronan Keating, fost component al grupului Boyzone, a susținut sâmbătă seara la Brașov un recital de 50 de minute pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, încântând audiența cu celebrele sale hituri, dar vorbind totodată la superlativ despre frumusețea peisajelor din România. El le-a mărturisit spectatorilor că a avut parte în cursul zilei, în drum către Brașov, de o experiență care l-a făcut să-i fie foarte teamă. Și asta, pentru că, după ce a aflat că membrii orchestrei sale au făcut patru ore și jumătate cu mașina de la București până la Brașov, a decis să ia un avion.

„Băieții din banda mea au venit aici ieri (vineri - n.r.), dar le-a luat patru ore și jumătate să vină cu mașina de la București, așa că eu am zis: N-o să fac asta! Am închiriat un avion și am zburat azi, mi-a luat doar 40 de minute. Dar era un avion mult mai mic decât mi-aș fi imaginat. Cred că nu mi-a fost atât de teamă niciodată în viața mea, mai ales când am ajuns deasupra munților”, a mărturisit Ronan Keating, la mijlocul recitalului său. „E magnific, e frumos, dar mie mi-a fost atât de frică!”, a adăugat el.

„Am avut însă un pilot foarte abil, umitor și m-a dus într-un tur. Dar la un moment dat, a decis să încline avionul într-o parte ca eu să pot privi mai bine munții”, a povestit Ronan Keating. „N-a fost o idee bună!”, a continuat el râzând. „Dar iată-mă aici, teafăr și nevătămat!”, a mai spus Keating înainte de a încheia cu o glumă: „Aveți cu adevărat o țară frumoasă, e magnifică, am fost încântat să o văd din văzduh azi!”, a afirmat el, completând apoi: „... Am avut ochii închiși aproape tot timpul zborului!”

Fost component al legendarei trupe din anii '90 Boyzone, căreia i s-a alăturat când avea 16 ani, Ronan Keating a vândut peste 25 de milioane de discuri și are opt albume pe locul 1 în topurile din Marea Britanie.

Ronan Keating - playlist la Cerbul de Aur 2019

Ronan Keating şi-a început recitalul cu hitul „Lovin' Each Day”, a continuat cu „The Way You Make Me Feel” și apoi s-a adresat pentru prima oară spectatorilor: „Vă mulțumesc. E minunat să mă întorc la Brașov. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Acum șase săptămâni eram în vârful muntelui (Tâmpa - n.r.). E o parte atât de frumoasă a țării! O să vă povestesc mai mult despre excursia mea de azi către frumosul Brașov”, le-a promis artistul spectatorilor înainte de cânta o melodie de pe ultimul său album, „Breathe”, urmată de un alt celebru hit: „If Tomorrow Never Comes”. A fost întâmpinat cu urale de public, care a cântat împreună cu Ronan Keating și a aprins lanternele telefoanelor.

„Ce priveliște minunată, ce noapte! Ce festival fantastic! În sfârșit, sunt aici! Trebuia să vin în 2004, dar am fost bolnav și n-am reușit, am promis însă că o să vin până la urmă. Deci, în sfârșit sunt în România și am spectacol! Sunt atât de fericit! Și mă voi întoarce, nu va fi ultima dată”, a declarat pe scenă Ronan Keating.

El a vorbit și despre anii când a făcut parte din Boyzone, numindu-i „ani glorioși” și mărturisind că reprezintă o parte foarte importantă din viața sa. A fost introducerea pentru a cânta binecunoscuta piesă a grupului „Words”, urmată de „Father And Son” și de „Baby Can I Hold You Tonight”, cântecul său favorit din perioada când făcea parte din trupă.

Playlist-ul lui Ronan Keating a mai inclus piesa cu care și-a început cariera solo și care a făcut parte din coloana sonoră a filmului Notting Hill - „When You Say Nothing At All”.

„Mulțumesc, Brașov”, a spus, în românește, Ronan Keating în timpul recitalului. „M-ați făcut să mă simt ca acasă în țara dumneavoastră”, le-a mai spus spectatorilor Ronan Keating înainte de a coborî în mijlocul lor în timp ce cânta melodia Boyzone „Picture of You”.

„Eu sunt Ronan Keating, voi sunteți fabuloși, mă voi întoarce curând”, a promis Ronan Keating încheind recitalul cu „Brown Eyed Girl”.

A păstrat pentru bis un alt mare succes Boyzone: „Life Is A Rollercoaster”.

