Salma Hayek, propunere controversată: actorii să renunţe la o parte din bani în favoarea colegelor

Actriţa Salma Hayek are o propunere controversată pentru actori: să renunţe la o parte din banii pentru roluri în favoarea colegelor de platou. Ea este una dintre cele mai mari susţinătoare ale mişcării Me Too. Iar Naomi Campbell a organizat la Cannes o prezentare de modă tot în sprijinul acestei campanii.

Printre spectatorii show-ului de modă cu scop caritabil găzduit de Naomi Campbell s-au aflat actorul american Adrien Brody, fotbalistul italian Mario Balotelli şi fosta prima doamnă a Franţei Carla Bruni-Sarkozy.

"Fashion for Relief" - Moda pentru ajutorare - este o serie de evenimete pe care supermodelul britanic a deschis-o acum 13 ani. Defilarea, care a avut loc într-un hangar de aeroport , a avut anul acesta o temă în ton cu vremurile: "Cursa către egalitate". O parte din bani vor fi donaţi campaniei Me Too.

În dezbaterea despre egalitate, o nouă controversă a fost stârnită de actriţa Salma Hayek. Ea a spus că bărbaţii de la Hollywood ar trebui să renunţe la o parte din banii pe care îi primesc. Astfel, ar reduce din diferenţele dintre ei şi colegele de platou.

Salma Hayek: Nu este vorba doar despre producători. Şi actorii trebuie să spună "Ok! Timpul a expirat!". A fost bine, dar e timpul să fim generoşi şi cu actriţele din film. Toţi trebuie să fim o parte a acestor transformări.

La Cannes a fost organizat şi un seminar în care s-a discutat continuarea luptei împotriva discriminării şi hărţuirii sexuală.

Alice Bah Kunkhe, ministrul culturii şi democrației din Suedia: Nu pot suporta gândul că peste zece ani mă voi uita în urmă la aceste momente să văd că nu s-a întâmplat nimic. Hai! Hai să facem ceva cu adevărat!

De când a început festivalul, mai multe vedete au folosit ocazia pentru a a susţine campania Me Too.