Salma Hayek nu a vorbit despre abuzurile lui Weinstein pentru a-l proteja pe Antonio Banderas

Salma Hayek nu a vorbit mult timp despre agresiunile sexuale ale producătorului decăzut Harvey Weinstein pentru "a-i proteja" pe apropiaţii ei, între care prietenul Antonio Banderas, explică acesta pentru AFP, citată de News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Actriţa mexicană a dezvăluit în decembrie 2017 că a fost hărţuită de puternicul magnat de la Hollywood.

"Harvey este şi monstrul meu", a spus atunci actriţa în vârstă de 51 de ani într-un text publicat în The New York Times.

Ea a povestit despre umilinţele şi ameninţările suferite pentru a filma şi produce "Frida" (2002), un proiect foarte drag al unei mari admiratoare a pictoriţei mexicane Frida Kahlo. Rolul i-a adus o nominalizare la Oscar.

Producătorul i-a cerut de mai multe ori să facă duş cu el, să-l lase să întreţină raporturi sexuale cu ea sau să apară goală în faţa lui cu altă femeie. Acuzaţii pe care producătorul le-a contestat.

"Am lucrat cu Harvey Weinstein, el a produs filme în care jucam, dar nu ştiam" despre abuzuri, a explicat în timpul unui interviu telefonic actorul spaniol Antonio Banderas, care a jucat şi el în "Frida".

"După ce Salma a vorbit, primul lucru pe care l-am făcut a fost să o sun pentru a o întreba "de ce nu mi-ai spus nimic?", a povestit el. "Ea a încercat să mă protejeze, să îşi protejeze prietenii, pentru că ştia că (Weinstein) era foarte puternic şi şi că dacă ne-ar fi spus ceva şi dacă l-am fi înfruntat, am fi plătit un preţ prea scump", a subliniat actorul.

"Dacă ştiam despre o asemenea bestialitate, aş fi vorbit" cu Weinstein, asigură Antonio Banderas, care nu pune la îndoială acuzaţiile prietenei lui.

Cei doi actori au lucrat împreună la "Desperado" 1 şi 2, precum şi la filmul de animaţie "Motanul încălţat".

După primele dezvăluiri din The New York Times la începutul lui octombrie 2017, peste o sută de femei l-au acuzat pe Harvey Weinstein că le-ar fi hărţuit, agresat sau violat. Unda de şoc a inspirat mişcările "#MeToo" şi "Time's Up" care denunţă violenţe sexuale în toate sectoarele din industrie.

Cred că asta trebuia să explodeze, pentru că este inacceptabil ca în lumea cinematografiei, bancară sau în oricare ar fi să nu existe aşa ceva", a afirmat actorul spaniol în vârstă de 57 de ani.

"Este criminal să abuzezi de oameni, agresorii ar trebui judecaţi", a adăugat el.

Harvey Weinstein a fost acuzat de viol şi agresiune sexuală. El a pledat nevinovat şi a fost eliberat contra unei cauţiuni de un milion de dolari.

După ce l-a jucat pe Zorro sau Che Guevara, Banderas l-a interpretat pe celebrul pictor Pablo Picasso în "Genius: Picasso", un serial tv pentru canalul National Geographic.