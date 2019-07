Sharon Stone, dezvăluiri despre accidentul cerebral masiv suferit: „Oamenii m-au tratat într-un mod brutal... Am pierdut tot”

Actriţa americană Sharon Stone spune că a avut nevoie de şapte ani de recuperare după un accident cerebral suferit în 2001 şi că, în tot acel timp, Hollywood-ul a tratat-o "brutal de urât", potrivit The Guardian.

Sharon Stone a făcut declaraţia săptămâna aceasta, pe când se afla la un eveniment caritabil organizat la Los Angeles de Women’s Brain Health Initiative, pentru publicaţia Variety.

În 2001, actriţa a suferit un accident cerebral masiv, din cauza căruia a avut hemoragie timp de nouă zile.

"Oamenii m-au tratat într-un mod brutal... De la femei din branşă la judecătoarea care s-a ocupat de custodia fiului meu, cred că nimeni nu îşi dă seama cât de periculos este un accident cerebral pentru o femeie şi ce înseamnă recuperarea - mie mi-a luat şapte ani", a mai spus actriţa, citată de Mediafax.

În acea perioadă, Stone era în proces de divorţ de jurnalistul Phil Bronstein, în timp ce încerca şi să îşi menţină celebritatea pe marele ecran.

"De la încercarea de a păstra custodia fiului meu la faptul de a funcţiona, a fi capabilă de muncă... a trebuit să îmi ipotechez din nou casa. Am pierdut tot ce am avut. Mi-am pierdut locul în industrie, unde fusesem cel mai fierbinte star", a explicat Stone.

Actriţa a mai povestit că a fost salvată financiar de un contract pe care l-a încheiat cu casa Dior în 2005, dar a simţit că experienţa sa a fost similară celei a prinţesei Diana, după divorţul de prinţul moştenitor Charles.

"Eram amândouă celebre - ea a murit, eu am avut un accident cerebral. Şi apoi am fost uitate", a mai spus Sharon Stone.

Sharon Stone este actriţă şi producătoare de film. Ea s-a remarcat în filmul "Total Recall" (1990), în care a jucat alături de Arnold Schwarzenegger, şi a devenit celebră pe plan internaţional după rolul din "Instinct primar", în 1992. Sharon Stone a primit un premiu Emmy pentru cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune-dramă, în 2004, datorită rolului său de invitat special în serialul "The Practice", dar şi un Glob de Aur, în 1995, pentru rolul din "Casino", care i-a adus şi o nominalizare la Oscar. În ultimii ani s-a dedicat serialelor TV. Astfel, după "Mosaic", de Steven Soderbergh, lansat anul trecut, Stone este pe afișul noului sezon al producției "The New Pope", cu Jude Law, și va juca și în "Ratched", un spin off al celebrului film "Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest", de Ryan Murphy.