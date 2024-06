Sora lui Babasha, mesaj pentru cei care l-au huiduit la concertul Coldplay: „Vlad Babașa este un artist! Voi ce ați realizat în viață?”

Actrița Bianca Babaşa i-a luat apărarea fratelui ei, Vlad Babaşa, după ce acesta a fost huiduit la concertul Coldplay, în timpul unui moment muzical alături de solistul Chris Martin. „Eu înţeleg ca nu v-aţi aşteptat la acest moment, dar dacă în Europa avem reputaţia proastă pe care o avem, voi nu aţi făcut altceva decât sa o întăriţi”, a scris pe o rețea socială actriţa Bianca Babaşa, sora cântăreţului aflat în centrul controversei momentului. „Vlad Babaşa este un artist! Voi ce aţi realizat in viaţă?”, le-a transmis ea celor care nu au apreciat prestația cântărețului de manele.

„Eu şi fratele meu nu luptam cu oameni ca voi, cu răutăţi, nu ne dorim succesul cu orice preţ. Muncim la noi, la limitele noastre, cu fricile si cu propria persoană, pentru ca ne-am dat seama că lupta nu e cu ceilalţi, ci cu noi înşine, ghidaţi de Dumnezeu. Voi ce aţi realizat in viaţa? Ce vă place, ce nu vă place? Va cunoaşteţi pe voi? Conştientizaţi viaţa din voi? După ce va ghidaţi? Eu înţeleg ca nu v-aţi aşteptat la acest moment, dar dacă în Europa avem reputaţia proastă pe care o avem, voi nu aţi făcut altceva decât sa o întăriţi”, a scris actrița pe Facebook.

Vlad Babaşa este un artist! Nu doar prin ceea ce face, ci şi prin felul în care gândeşte, bunătatea şi talentul lui l-au adus la nivelul la care este. Fratele meu şi-a descoperit pasiunea de mic, şi-a dat seama de la o vârsta foarte fragedă de iubirea pentru muzică, de impactul pe care îl poate avea asupra oamenilor. A studiat câteva instrumente şi a apoi a ales să fie solist, să compună, să îşi scrie singur muzica şi a ales să facă asta cu bucurie şi cu sufletul curat, să muncească să fie din ce in ce mai bun.

Tânăra a spus că nu este prima dată când se confruntă cu „ura”. „Credeţi ca tonul pielii mai închis la culoare vine la pachet cu un scut mai puternic care sa facă faţă rasismului, discriminării şi urii voastre. Nu-i nimic, asta nu este prima dată când ne lovim de aşa ceva...”.

Ea a vorbit şi despre implicarea în mediul social, în comunităţile marginalizate.

„Eu şi fratele meu muncim pe rupte ca să reuşim ca oameni, muncim cu oameni şi pentru oameni, prin muzică, teatru, artă, implicându-ne in comunităţile noastre. Eu petrec zeci de ore cu tineri din comunităţi marginalizate, lucrez şi vorbesc cu copii şi tineri despre curaj, ii învăţ despre empatie, prietenie, exprimarea liberă si căutarea potenţialului lor artistic. De câţiva ani mă implic in mediul social, m-am întors recent dintr-o vizita de studiu din Norvegia unde am mers sa învăţ despre drepturile omului, despre drepturile femeilor, despre tineri, într-o ţara care funcţionează pe concepte ca încredere, sustenabilitate şi comunitate”.

Cântăreţul Babasha, 22 de ani, a reacţionat, într-un videoclip pe TikTok, după valul de critici: „Nu mă aşteptam în viaţa mea să fie chiar atât de rău. Le mulţumesc tuturor celor care mi-au luat apărarea. Sunt câteva persoane de la care nu mă aşteptam”.

El a vorbit despre colaborarea cu artiştii britanici şi a spus că ar fi acceptat să cânte cu ei „indiferent de toate huiduielile”. Babasha a anunţat că joi „urmează un show şi mai şi”.

