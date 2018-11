UNTOLD 2019. S-a anunțat data festivalului. Prețuri speciale pentru primele abonamente

Cea de-a cincea ediţie a Untold va avea loc între 1 şi 4 august 2019 la Cluj-Napoca. Primele 10.000 de abonamente pentru ediţia de anul viitor a festivalului vor fi puse în vânzare începând din 14 noiembrie, ora 14.00, la preţuri speciale, au anunţat organizatorii, informează News.ro.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, pentru fanii festivalului care s-au înregistrat pe untold.com, începând de miercuri, 14 noiembrie, de la ora 14.00, vor fi disponibile primele 10.000 de abonamente.

„Primele 10.000 de abonamente pentru Untold 2019 vor putea fi achiziţionate la preţul de 99 de euro plus taxe. Preţul final al abonamentelor va fi de 169 de euro plus taxe. Tot miercuri, 14 noiembrie, vor fi puse în vânzare şi abonamentele VIP la preţul special de 269 de euro plus taxe, preţul final al acestora fiind de 339 de euro plus taxe”, se arată în comunicat.

Fiecare persoană care s-a înregistrat a primit pe mail un link unic, funcţional începând cu data de 14 noiembrie, ora 14:00, prin care va putea achiziţiona cel mult 4 abonamente. Cei care nu s-au înregistrat pot să mai facă acest lucru pe site-ul festivalului, au precizat organizatorii.

Sursa citată a menţionat că a fost lansat aftermovie-ul Untold 2018, iar cele mai intense momente trăite de public şi artişti în cele patru zile au fost surprinse în aproximativ 15 minute.

Peste 355.000 de persoane au fost prezente la ediţia din 2018 a festivalului, la care au concertat peste 200 de artişti. Organizatorii spun că dintre spectatori, 35.000 au fost turişti străini.

„O creştere semnificativă s-a observat şi în acest an, în ceea ce priveşte numărul de turişti străini care au participat în acest an la festivalul Untold. În cele patru zile, peste 35.000 de turişti străini au venit în Cluj-Napoca, din toate colţurile lumii. În 2018, festivalul UNTOLD a atras în cele patru zile, în comunitatea clujeană, peste 45 de milioane de euro”, se mai arată comunicat.

Ediţia de anul viitor a festivalului Untold va avea loc între 1 şi 4 august la Cluj Napoca.

