Video. Moment bizar la Grammy. Reacția cântăreței Lorde după reprezentația lui Pink

Lorde nu a cântat pe scena premiilor Grammy 2018, însă și-a făcut prezența cunoscută din cauza reacției pe care a avut-o după reprezentanța lui Pink.

Cântăreața din Noua Zeelandă a părut neimpresionată de spectacolul oferit de Pink pe scenă, la cele mai mari premii muzicale.

Pink și-a obișnuit spectatorii cu performanțe acrobatice și ținute excentrice, însă anul acesta, artista americană a renunțat la coregrafii sofisticate și a purtat un tricou alb și o pereche de blugi, în timp ce a cântat melodia „Wild Hearts Can't Be Broken”, potrivit metro.co.uk.

Cu toate că majoritatea spectatorilor au aplaudat-o pe Pink, care a fost acompaniată și de un traducător al limbajului mimico-gestual, Lorde nu a schițat nici urmă de entuziam, ba chiar părea supărată și a aplaudat-o foarte discret pe artista de 38 de ani.

@lorde ‘s expression after @Pink performance??? WTH?? Baby claps?? Is there some sort of beef here I don’t know about?? #grammys pic.twitter.com/5O0vI15fdZ