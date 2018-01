Soluţii pentru vacanţe la preţuri mici

Turistul vizitează, pe fugă, în câteva zile, călătorul admiră, pe îndelete, un oraș, o țară. Raluca și Alex, cei doi tineri care s-au stabilit în Vietnam, s-au tranformat din turiști în călători cu ajutorul unei platforme de voluntariat. Pe workaway.info de exemplu sau pe helpx.net există mii de oferte, din toată lumea. Joburi de câteva ore pe zi, pentru care nu ești plătit, dar primești cazare și mâncare. De fapt cele mai mari costuri în orice vacanță.

Raluca Poenaru: " Prestezi niște munci ușoare. 4 ore pe zi servești la mese într-un mic restaurant de sushi din Cambodgia. Sau stai 4 ore la recepție într-un hostel de pe o insulă din Vietnam. Poți să faci muncă de grădinărit. Ce te pasionează. Dacă te pasionează ceva în mod special și nu ai apucat acasă să îl faci. Niște skill-uri în domeniul respectiv poți să ți le pui în practică într-o mega vacanță de 3-4 luni pe bani foarte puțini."

Alex Varninschi: "Poți să faci o chestie care te relaxează, să vezi și locurile din jur. Plus că intri foarte mult în contact cu localnicii, ceea ce e senzațional. Gazdele de pe platformele astea de voluntariat caută diverse ajutoare. De la marketing până la stat cu copii. Și îți dau o cameră. Nu îți imagina că e o cameră de hotel de 4 stele. Dar depinde. Vrei să călătorești sau vrei să stai la piscină. Dacă vrei să stai la piscină, plătești. Dacă vrei să călătoreși și să înțelegi mediul, atunci te mulțumești cu un pat într-o cameră salubră."

La fel au gândit Cristina și Paul. Doi buni prieteni, care s-au hotărât într-o zi să renunțe la serviciu, să-și facă bagajul și să vadă Europa, cât mai ieftin cu putință. Și au reușit. Cu 750 de euro, au vizitat 45 de orașe din 15 țări. Au găsit un bilet de avion cu 10 euro către Belgia, și-au luat în spate un rucsac și au plecat în lume timp de aproape trei luni. Cu gândul că, în afară de transport și de cazare, nu vor cheltui mai mult de 5 euro pe zi. Nu doar că au supraviețuit cu banii ăștia, dar avut parte și de aventura vieții lor.

Paul Petrescu: "Noi chiar eram fericiți când eram pe drum. Îți dai seama că și există așa ceva, dar doar când ești pus în fapt..."

Cristina Pandelea: "Și să fii fericit cu poate mai puțini bani decât am fi cheltuit aici. Cu un rucsac de 30-40 de litri. 7 tricouri. Cumva să te bucuri cu atât de puține lucruri când doar consumai. Fără să te bucuri de lucrurile alea. Îți dai seama că poți să fii fericit cu mai puțin chiar."

Cristina Pandelea: "Scopul călătoriei nu a fost să ne bucurăm de partea asta culinară. Să avem experiența culinară din fiecare oraș. Știam asta clar de la început. Așa că de-aia ne-am și propus cei 5 euro. Făceam cumpărăturile din supermarketuri. Varia foarte mult pentru că, de exemplu, erau gazde care voiau să ofere și o masă."

Gazdele acestea sunt oamenii înscriși pe platforma couchsurfing.com. 14 milioane de persoane din 200.000 de orașe de pe tot globul, care își pun la dispoziție casa întreagă sau doar o cameră, un pat, o saltea, un colț de încăpere măcar, unde să-ți pui un sac de dormit, gratuit.

Paul Petrescu: "Oamenii ăia erau dipuși să își împartă nu numai casă, ci și mâncare sau băutură, poveștile lor. Și erau la fel ca și noi. Călători. Oamenii erau deschiși către călători ce împărțeau aceleași experiențe ca și ține."

Cristina Pandelea: "Cea mai tânără persoană a avut în jur de 19 ani. Cea mai în vârstă persoană în jur de 71. Oameni variați. Deschiși. Toată lumea era deschisă la a cunoaște culturi noi și erau foarte... Acceptau diferențele din lumea asta și se bucurau de frumusețea de a interacționa cu cineva din alt mediu."

Dacă ideea de a pleca de acasă cu lunile vă surâde, iar Statele Unite sunt pe lista de vizitat, atunci programul Work and Travel este, de asemenea, o soluție. Numai că se adresează doar tinerilor până în 30 de ani, studenți la zi, vorbitori de limba engleză. Cei care se califică, adică aproape 97% dintre aplicanți, primesc o viza de patru luni în America. Trei luni trebuie să muncești, iar cu banii strânşi ai practic la dispoziție o luna întreagă pentru a vizita.

-"Marele Canion... A fost super interesant pentru că nu foarte mulți oameni alegeau să meargă aproape, pentru că le era destul de frică. Cu cât mergeai mai aproape de margine, cu atât simțeai mai bine atmosfera de acolo."

- "Şi tu ai fost curajos..."

Curajosul este Cătălin. Unul din cei șapte mii de studenți români care au plecat anul acesta în Statele Unite prin programul Work and Travel. A lucrat într-un parc de distracții și într-un fast food și a reușit să strângă 4.000 de dolari. S-a distrat și s-a întors și cu bani acasă.

Cătălin Trocan, student: "Practic am fost la Lake Tahoe, cel mai mare lac din SUA, am putut să facem caiac. Când ajungi acolo și poți să faci toate lucrurile alea despre care doar visezi e minunat. E un sentiment de împlinire. Cu 2.000 de dolari am reușit să ajung în 4 state, am folosit avionul, hotelul a costat undeva la... pentru o săptămâna la Hard Rock am plătit 700 de dolari. Bani care s-au împărțit la 4 persoane. Totul era inclus. Sunt foarte multe dealuri. Biletele de avion sunt foarte ieftine. Că să mergi în Vegas, în LA te costă undeva la 20-25 de dolari. Pe lângă asta ca să stai acolo... hotelurile sunt destul de accesibile. Trebuie doar să cauți puțin. Ai AirBnb care te ajută foarte mult. Costurile se împart, când ai 4 prieteni e foarte ușor. Și trebuie să fii openminded. Adică dacă vrei să stai la Bellagio în Vegas e ok. Dar aia e călătoria ta. Ăia sunt 2.000 de dolari."

Cei mai mulți dintre noi doar visăm la călătorii cu săptămânile. De cele mai multe ori abia dacă reușim să legăm câteva zile pentru a ne deconecta. Și atunci poate că vrem să avem tot confortul din lume și să nu riscăm nimic. Chiar și așa, câteva strategii, ne pot ajuta să dăm mai puțini bani pe vacanță.

Julius Constantinescu, organizator de călătorii: "În primul rând early booking. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să îl faci. Îți proiectezi vacanță devreme. Adică nu te hotărăști în mai că în iunie vrei vacanță, că nu îți mai găsești oferta la niște bani buni. Apoi o să înveți să cauți bilete de avion și că cele mai multe companii au perioade în care au promoții. De pildă Tarom-ul în decembrie sau ianuarie scoate ofertele alea la 99 de euro către orice destinație din Europa. Așa că poți să îți iei în decembrie sau în ianuarie un bilet pentru Amsterdam sau pentru Paris în iulie. Ai un an la dispoziție să faci asta. Inclusiv dacă vânezi o anumită destinaţie îți dai seama că e o anumită ciclicitate a prețurilor pe anumite destinații și că în anumite perioade ale anului sunt reduceri pentru anumite destinaţii. Trebuie neapărat să te abonezi la newslettere. Să urmărești paginile de Facebook ale companiilor aeriene și să vezi când scot promoții. Air France-ul de pildă, KLM, au promoții în fiecare an pe destinații lungi. Dacă vrei să vezi Asia, America de Sud, Caraibele."

Ar mai fi desigur și varianta de vacanță în grup. Julius organizează astfel de excursii. S-a apucat de călătorit, după o pățanie pe litoralul românesc.

Julius Constantinescu, organizator de călătorii: "Pentru mine treaba cu călătoritul a început dintr-o întâmplare. Într-o vară aveam concediu toată luna august și nu aveam cu cine pleca în vacanţă. Am ales soluția cea mai ușoară. Mă suiam în mașină și mă întorceam. Asta am făcut toată luna august. La sfârşitul lunii august cheltuiesm în Vama Veche 3.000 de euro. Puteam să îmi fac 2 vacanțe sau trei cu banii ăia. În 3.000 de euro am fost în Cuba și m-am întors și cu bani. Și nu la condiții foarte joase. Adică nu foarte ieftin. Cu ghid, cu mașină, cu șofer. Sunt soluții, sunt. În Iordania cu 1.000 și ceva de euro poți să vezi niște lucruri minunate. Adică vezi altceva decât Stuf-ul și terasă de la Mitocanu."

Când nu ai timp să cauți oferte, lasă-i pe alții să facă asta. Urmărește blogurile de călătorii. Sunt scrise de oameni care din asta trăiesc. Caută vacanțe cu bani puțini și vând ponturi. Printre cele mai cunoscute site-uri sunt lipa-lipa.ro, travelgirls.ro, tedoo.ro, tuktuk.ro sau aventurescu.ro. După ce le vezi pe toate și după ce îți propui următoarea plecare, s-ar putea să ai surpriza să constați că dacă vrei cu adevărat o ieșire ieftină și reușită, chiar poți să o găsești. Călătorie plăcută!

Acest material a fost difuzat în cadrul emisiunii „Plan detaliu” de la Digi24, pe care o puteți urmări duminica, de la ora 20:30. (Arhiva emisiunii o găsiți aici). Alte perspective asupra turistului român, precum și un interviu cu Raluca Feher, o călătoare „profesionistă”, care a vizitat peste 70 de țări, puteți urmări în înregistrarea de mai jos: