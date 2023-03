Un actor care s-a întors să lucreze la Starbucks după ce a jucat în filmul "An Irish Goodbye" a câștigat premiul Oscar

Actorul James Martin s-a întors la locul lui de muncă part-timede la o cafenea Starbucks după ce a jucat în scurtmetrajul "An Irish Goodbye", iar acum a devenit prima persoană cu sindromul Down care câștigă un premiu Oscar, informează The Independent.

Martin are rolul principal în drama de 23 de minute, interpretând rolul lui Lorcan, un tânăr pe care moartea mamei sale îl readuce alături de fratele lui înstrăinat, Turlough (Seamus O'Hara). Filmul a fost realizat în 2022 în Irlanda de Nord.

Duminică, James Martin, Seamus O'Hara și regizorii Tom Berkeley și Ross White au urcat pe scenă pentru a primit premiul Oscar pentru Cel mai bun scurtmetraj.

În ceea ce privește locul lui de muncă ca barista la Starbucks, James Martin a declarat într-un interviu anterior acordat publicației Daily Mail că "face asta de mult timp". "Este plăcut", a declarat el, adăugând că "ajută cu toți clienții".

Pe lângă job-ul său la o cafenea Starbucks din Belfast, Martin lucrează și ca bucătar la un restaurant italian, Scalini's. "Pot să fac pâine cu usturoi, chiftele, salate, midii, cartofi prăjiți și altele", a declarat Martin despre al doilea loc de muncă al său.

După cea de-a 95-a ediție a premiilor Oscar, președintele irlandez Michael D. Higgins, a lăudat reușita "remarcabilă" a industriei cinematografice irlandeze.

Citește și

Povestea de film a lui Brendan Fraser, premiat cu Oscar pentru "The Whale" după incidentul care l-a făcut să dispară timp de 10 ani

GALERIE FOTO Cine este Michelle Yeoh, prima actriță din Asia care a câștigat premiul Oscar pentru rol principal

GALERIE FOTO Cele mai spectaculoase ținute de la Premiile Oscar 2023

Editor : V.M.