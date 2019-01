METEO. Temperaturile vor crește, dar se întorc ninsorile

Boboteaza a trecut, dar noi încă avem parte de nopţi extrem de reci şi de zile cu temperaturi de îngheţ. Au fost aproape - 24 de grade Celsius la Obârşia Lotrului, -23 de grade în Subiu şi - 11 grade în Bucureşti. Am avut, deci, cea mai geroasă noapte de la începutul iernii, dar vremea se va mai încălzi puţin în zilele următoare.

Dinu Mărăşoiu, meteorolog ANM: Lucrurile sunt în ameliorare. Spre exemplu, la noapte vom mai avea temperaturi minime sub -10 grade, doar local în partea de Moldova, mai ales, și pe arii mai restrânse, Muntenia sau chiar și o parte a Dobrogei, dar valori care abia ușor o să coboare sub -10 grade și nu numai. De depresiunenea din estul Transilvaniei mai vorbim de -12 sau mai putin, spre -14, -15 grade. Vestea bună sub aspect termic este că în cursul zilei de mâine temperaturile vor continua să crească. Vom mai avea și după-amieze cu temperaturi sub pragul de îngheț, deci maxime sub 0 grade, dar pe arii mult mai restrânse și mai mult în partea de nord a Moldovei, iar ninsorile, care se vor extinde treptat, afectează mai mult noaptea următoare.

