Cum se scoate girafa de sub mocirlă

Știu expresia consacrată în limba română este „din mocirlă”, dar, pentru bucureștenii sectorului 1, din motive lesne de intuit, se potrivește mai bine „de sub mocirlă”. Să explic.

Pentru cei mai mulți locuitori ai Capitalei, sectorul 1 este zona aceea frumoasă în care simți că trăiești într-un oraș european – Arcul de Triumf, Muzeul Antipa, Calea Victoriei, Palatul Regal... Recenta mea calitate, în fruntea PNL Sector 1, mă obligă să remarc și lucrurile care sunt cu prea meschină perseverență ascunse de ochiul bucureștenilor. Și pe care vreau să le schimb numaidecât.

La nici cincisprezece minute de aerul urban al șoselei Kiseleff, dai de un peisaj care nu se mai potrivește deloc. Strada „Câmpul cu maci” nu are niciun „r” în denumire, de aceea probabil nu poate fi grațios graseiată la primăria de sector. Strada „Câmpul cu maci” este una dintre cele peste 20 de străzi ale sectorului care nu au cunoscut vreodată asfaltul. În cel mai frumos sector al Capitalei există încă străzi de pământ, unde oamenii se roagă să NU plouă.

Toate aceste străzi, pe care trăiesc, construiesc, conduc și plătesc impozite bucureșteni cu drepturi depline, au scăpat constant ochiului selectiv al primăriei de sector. Sunt locuri acoperite de mocirlă, sau mai bine zis locuri care nu au ieșit încă de sub mocirlă.

Cum de pățim rușinea? Simplu... Primăria de sector refuză de trei ani să pună pe ordinea de zi asfaltarea străzilor sus-amintite, sub diferite pretexte elitiste „de oportunitate”. Citiți vă rog “nepăsare”. Sau pur și simplu nu se pricepe.

Dar am un plan rapid, pe care o să îl devoalez sportiv. În calitate de parlamentar, voi iniția un amendament la legea bugetului de stat care alocă 1.000 de lei pentru reabilitarea fiecărei străzi din cele peste douăzeci de străzi sub mocirlă. E o sumă simbolică, desigur, însă devenind text de lege, inițiativa va obliga primăria de sector să aducă proiectul pe ordinea de zi a consiliului local sector 1 și să completeze cu fondurile europene ( anul acesta din 2 miliarde de lei buget primăria a atras fabuloasa sumă de 3 milioane). Sau, în ianuarie, când se construiește bugetul local, consilierii noștri vor aloca restul de bani necesari. Doar nu vrea să încalce legea, nu? 1.000 de lei pentru fiecare stradă este un artificiu legislativ ca să ofere primăriei un indiciu despre cum se poate rezolva problema.

Nu am de gând să bat pasul pe loc sau să mă ascund confortable la umbra evenimentelor cu vizibilitate din zonele frumoase ale sectorului. Nu vreau ca girafa să rămână doar un simbol al celor care vor drepturi. Schimbarea se face, nu doar se strigă.

Știu cum funcționează administrația, știu cum poate fi depășită rezistența încăpățânată, știu cum poate girafa să scape de sub mocirla în care se regăsește azi.

Am preluat săptămâna trecută conducerea PNL sector 1 și doresc să o anunț pe doamna primar că am de gând să aduc schimbarea în viața bucureștenilor de asfalt ori de mocirlă. Câteva proiecte deja demarate găsiți aici, aici și aici.

#haisăfacemtreabă #scoatemmocirladinsector