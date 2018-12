Ce poate fi mai provocator decât să migrezi în propria-ţi ţară?! Destinaţia: Alianţa Vestului!

Născută, cel mai probabil, la coadă de fonduri guvernamentale, ideea a fost pusă în practică de patru primari (ale căror nume sau partide din care provin nu o să le dau) din Ardeal. Sătui să mai stea cu mâna întinsă către Palatul Victoria, edilii vor sa ia bani europeni. Atât si nimic mai mult. Să ştiţi că nu au pretenţia că ei au inventat apa caldă, nici mersul pe jos. Vor însă să scrie proiecte inteligente, să dezvolte oraşele lor. Pe scurt, vor ca oamenilor să le fie puţin mai bine.

Când au auzit de acest plan, PSD-iştii au urlat ca din gură de şarpe: "Ce tâmpenie! Ăştia vor să rupă România. Huooo!" Corect! O tâmpenie SIC! Păi cum poate fi altfel, într-o Românie condusă după principii statale primitive spre medievale, în care nişte unii s-au trezit să se gândească la prosperitatea cetăţenilor, vor să lege oraşele prin autostrăzi, ba chiar şi cu căi ferate moderne?!

Ce îi scoate din minţi cel mai rău pe opozanţii ideii de dezvolare cu bani de la Bruxelles este că nu pot fi "suptilizaţi". Ca să nu zic furaţi. Te verifică ăştia cu OLAF-ul lor până la ultimu' cent. Tel Drum, spre exemplu, dă şi acum socoteală pentru o presupusă fraudă cu fonduri europene.

Şi-atunci, nu e mai bine să fii la partidu' "care trebuie", apoi să mergi la şefu' "sus pus" ca să-ţi dea bani din bugetul naţional. Faci fumos la Bucureşti, promiţi că rupi norii în alegeri, dai şi tu ceva la partid şi poate primesti ceva. Dacă ai culoare politică "greşită", n-ai decât să te usuci la uşa ministrului. Nu-ţi va da niciun şfanţ. Ori schimbi carnetul de partid, ori pleci cu coada-ntre picioare. Iar oamenilor care te-au ales le spui că n-au avut noroc în viaţă.

Oricum, o parte de Românie s-a obişnuit cu WC-ul în fundul curţii. La ce-i mai trebuie apă curentă sau canalizare? Gaze n-ai de ce să le aduci la poartă, că oricum n-au bani să platească facturile. Să le construieşti şcoli?! La ce le trebuie? Educatia e un moft, oricum. Spitale? Păi, mai bine ne rugăm să ne ierte Dumnezeu. Pe la noi, mulţi copii nu au aflat "beneficiile" spălatului pe dinţi, aşa că... A zis cineva că vrea drumuri decente? Pentru? Multinaţionalele ne ocolesc cu graţie. În plus, ciculă pe şoselele de la noi nişte chestii ce par a fi fost maşini, cândva, în alte ţări din vest. Evident, multe dintre ele sunt înmatriculate în Bulgaria şi se presupune că pot merge prin gropi.

Am ajuns aici cu complicitatea fiecăruia dintre noi. Fără nicio excepţie. Am ales, în toţi anii ăştia de când ne-am recăpătat acest drept, cu gândul că "Poa' să fure şi ei, da' să ne dea şi nouă ceva!". Privim primarul ca pe un şef suprem, nu ca pe unul de-al nostru, pe care l-am "angajat" cu contract determinat de muncă (patru ani) să facă bine comunităţii. Nu-l scoatem din "Să trăiţi!" tot mandatul. Primul lui gând este să-şi recupereze "investiţia" din campania electorală. Dacă-i ales la şes, are afaceri în agricultură, în vreme ce edilul de la munte este specialist în industria lemnului, sau cochetează cu turismul. Când vine vorba despre vreo investiţie, cât de mică, roiesc firmele pe la primarie de zici că-i sărbătoarea localităţii. În cele mai multe cazuri, întâi se alege câştigătorul unei licitaţii, abia apoi este întocmit caietul de sarcini. Ca la noi, la nimeni!

Oamenii ăştia care pun la cale Alianţa Vestului ar putea clătina, aşadar, piedestalul construit în toţi aceşti ani. Tot ei ar trebui să ia în calcul şi câteva valuri de migranţi. Indiferent că va alege Ardealulul, Italia sau Spania, o parte a României, în special cea rurală, va continua să se mute. Iar depopularea va fi şi mai accentuată, în absenţa unor politici coerente, demne de lumea în care trăim.

