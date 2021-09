Lansam acum ceva vreme o inițiativă parlamentară izvorâtă din experiența de simplu cetățean aplecat în fața ghișeelor. Este vorba despre “moartea” copiilor de buletin și a copiilor după alte acte și avize oficiale solicitate după bunul plac de instituțiile publice din țara noastră. Explicam aici faptul că autoritățile din România trebuie să renunțe la a solicita informații pe care deja le deține. Pe scurt, copia de buletin care deschide orice dosar cu șină, trebuie să devină istorie. Iar alături de ea, trebuie să dispară multe alte acte și avize pe care statul le cere în copie, deși tot el le-a emis anterior.

Au trecut șase luni de când am făcut primii pași înspre adoptarea acestei legi. Între timp am obținut o largă susținere în întreg Parlamentul. Am descoperit că, indiferent de culoarea politică, fiecare parlamentar român are o istorie inedită în care s-a regăsit în relație cu o instituție a statului. Cu amuzament sau cu obidă, fiecare și-a amintit pe loc un moment care l-a marcat iremediabil. Nu a fost nevoie de nicio “luptă” politică pentru a-i convinge de justețea demersului meu. O sută de semnături de parlamentari se află pe proiectul de lege care a trecut deja de Senat.

Și sunt convins că vom găsi aceeași susținere și în Camera Deputaților, for decizional în cazul de față. Cel mai probabil, în această toamnă va fi luată decizia politică de eliminare a copiilor inutile.

Abia de acum însă începe etapa cu adevărat interesantă. Cea în care eu trebuie să înfrâng rezistența la schimbare a instituțiilor din România iar dumneavoastră trebuie să ajutați, prin împărtășirea situațiilor și experiențelor personale, la redactarea unei liste cât mai complete de copii inutile.

Ofeream aici câteva exemple ușor amuzante dar deosebit de agasante. Însă sunt ferm convins că lista este incompletă. De aceea, în spiritul lui #HaisaFacemTreabă cu care sper că v-am obișnuit, vă invit să fiți parte activă la nașterea unei legi bune, care să simplifice atât viața contribuabililor, cât și munca funcționarilor.

Vă pun așadar la dispoziție numărul de Whatsapp 0758535749 prin intermediul căruia vă rog să îmi transmiteți ce documente ori avize inutile v-au fost cerute în copie în ultimii ani. În format text, audio sau video, vă invit să contribuiți direct la identificarea tuturor situațiilor particulare care pot face obiectul legii.

Anonim sau asumat, invit și zecile de mii de funcționari să ne ofere idei despre cum putem face o metodologie bună și cuprinzătoare, precum și norme de aplicare care să producă realmente o diferență în bine.

În tot acest timp, eu voi aduna la masa discuțiilor instituțiile, ANCOM și alți actori relevanți de pe scena publică pentru a pune cap la cap cea mai bună și cuprinzătoare cale de urmat: INTERNET PENTRU TOATĂ ROMÂNIA, proiect disponibil aici. Cea care să conducă într-un punct în care să ne putem gândi firesc la următorii pași pentru debirocratizare și servicii publice eficiente.

#HaisăFacemTreabă

#FărăCopiuțe

#PuneOCopiuțăpeListuță

#TaieOCopie