Pensiile speciale reușesc să strângă la un loc toate tarele unui regim politic incapabil să producă dreptate socială. Sunt imorale, dezbină societatea, sufocă bugetul de stat, recompensează clienți politici și ne aduc în situația de a pierde banii europeni din PNRR. Miliarde de euro la care se renunță ușor pentru a arunca alte sume uriașe în buzunarele clientelei de partid.

Nu neg că există câțiva oameni în țara asta care merită cu vârf și îndesat pensii speciale. Dar sunt doar câțiva oameni. Nu vreau să îi implic pe acești oameni în această discuție despre pensiile speciale, pentru că ei sunt mereu folosiți de factorul politic drept motiv pentru care refuză să facă ceea ce este de bun-simț pentru întreaga societate: să reglementeze corect sistemul de pensii.

Inconștiența actualei coaliții guvernamentale este nelimitată. Știm cu toții că, pentru a primi miliardele de euro din PNRR, România este obligată să elimine pensiile speciale. La finalul lui 2022, Guvernul a încercat să se prefacă interesat de reforma sistemului de pensii și a trimis Parlamentului un proiect prin care abia dacă se atinge de o parte dintre ele. Nici vorbă să le elimine, așa cum ar fi fost normal. Consecința logică, asupra căreia au atras atenția și Banca Mondială, și Comisia Europeană: rămânem fără banii de dezvoltare.

Din opoziție, pentru a preveni o astfel de situație și pentru a aduce, pe cât posibil, un echilibru între diferite categorii de pensionari, am inițiat alături de colegii mei o serie de modificări la proiectul Guvernului. Am cerut în primul rând eliminarea completă a pensiilor speciale pentru funcționarii parlamentari, angajații Curții de Conturi, personalul auxiliar al instanțelor și parchetelor, personalul din aviația civilă, personalul diplomatic. Toți ar putea trece pe sistemul general, bazat pe contributivitate, fără pierderi semnificative. În ceea ce privește magistrații, pentru a căror independență am luptat mereu, încercăm să obținem și dreptate socială. Nu îmi doresc să ne atingem de cuantumul pensiilor lor, dar este firesc să echilibrăm măcar alte aspecte privind pensionarea lor. Este firesc să parcurgă un stagiu complet de 35 de ani (nu doar de 25 de ani, cum se întâmplă acum) pentru a putea ieși la pensie. Este firesc să li se calculeze pensia în funcție de veniturile din ultimele 60 de luni (nu doar în funcție de ultima lună). Este firesc să li se ia în calcul pentru pensia de serviciu doar anii de muncă efectuați în magistratură, nu și în alte profesii.

Scandaloase însă sunt pensiile speciale ale aleșilor noștri: parlamentari, primari, președinți de consilii județene. Nu există absolut niciun motiv pentru care aceștia ar trebui să beneficieze de pensii speciale. Am făcut un apel către toți parlamentarii, de la putere și din opoziție, pentru a susține împreună un proiect care să nu mai fie respins de către Curtea Constituțională pentru motive pur formale. Aștept să văd cine ni se va alătura, pentru că vom face aceste demersuri indiferent de reacția lor și vom încerca să ducem totul la bun sfârșit pe cont propriu, ne vom lupta pentru schimbare până când vom obține votul final.

Este inadmisibil să nu reușim de la intrarea în Uniunea Europeană să luăm măsurile corecte în chestiunile sensibile la nivel etic. Să ne împiedicăm repetat de problemele de conștiință ale PSD care se traduc mereu în moduri de a fura bani de la stat și de a submina justiția ca cei care fură să nu ajungă la pușcărie. Sunt decenii de eșecuri repetate, instrumentate de către aceiași pesediști lipsiți de orice unitate de măsură în ceea ce privește dreptatea și echitatea socială. Ne fură și ne mint pretextând că luptă pentru cei sărăci când, de fapt, ei sunt cei care îi fură pe oamenii care au mai multă nevoie de ajutor, inventând an de an categorii de speciali care merită mai mult în timp ce oamenii nevoiași nu au parte de nicio protecție reală.