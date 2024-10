„Ce se întâmplă cu Nicolae Ciucă?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

Florin Negruțiu afirmă că „Nicolae Ciucă, obișnuit să citească de pe prompter, a avut dificultăți în a răspunde liber într-o emisiune de divertisment, interpretând greșit o întrebare simplă."

Claudiu Pândaru adaugă că „Acest moment ciudat subliniază dificultățile domnului Ciucă în a comunica eficient în fața camerelor."

Claudiu Pândaru: Nicolae Ciucă a fost într-o emisiune TV unde a dat niște răspunsuri stranii. A avut o interpretare stranie a unei întrebări, spunând niște calități pe care le-ar avea domnul Ciolacu și nu le-ar avea el: cinste, onoare, corectitudine. Deși a fost întrebat de mai multe ori dacă este sigur că a înțeles întrebarea, domnul Ciucă a continuat zâmbind. A explicat pe urmă, pe Facebook, de mai multe ori, că a fost o glumă și că nu s-a prins nimeni. Florin Negruțiu, ce se întâmplă cu Nicolae Ciucă?

Florin Negruțiu: Păi, așa se face, așa se face. O să încep să vorbesc ca Ciucă. Așa se întâmplă când încerci să-l faci pe Ciucă să vorbească liber. El a fost antrenat să citească de pe prompter sau de pe foi și a fost obișnuit să execute niște ordine. Ciucă trece la partid, da, și trăiască Ciucă! Trecem la Guvern. Campania electorală de față a fost o emisiune de divertisment în care trebuia să se poarte natural și i s-a dat o întrebare fără foi. Și aici am mari semne de întrebare, pentru că liberalii spun că dintre toți candidații lor, el este cel mai deștept, cu studiile făcute pe bune. Șef de promoție la Academia Militară, și acest șef de promoție nu înțelege o întrebare simplă pe care o citește de pe foi? Întrebarea era: „Numiți trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și pe care dumneavoastră nu le aveți." Adică, ce are Ciolacu și nu are Ciucă? Iar Nicolae Ciucă a răspuns: „Cinste, onoare și predictibilitate." Și a zis cu un zâmbet pe față. Deci, Ciolacu are cinste și Ciucă nu are? Da, cu același zâmbet pe față. Eu cred că asta este definiția analfabetismului funcțional la cel mai înalt nivel, pentru că asta înseamnă de fapt: să înțelegi cuvintele, să poți construi o propoziție, dar să nu înțelegi sensul. Cum adică? Da, devine nu. În mintea lui Nicolae Ciucă, nu este un răspuns corect. Stafful lui Ciucă a explicat pe Facebook că a fost o glumă pe care nimeni nu a înțeles-o. Este gluma pe care nimeni nu a înțeles-o. Ca într-un grup în care trebuie să explici poanta de la banc, dar n-a spus nimeni bancul. Domnul Ciucă pur și simplu n-a înțeles întrebarea. Aici însă este altceva. Putea să spună: „Domnule, am greșit, am înțeles greșit, am răspuns greșit, am făcut o greșeală." Dar el a persistat în greșeală. Moderatorul a insistat să-l ajute, să-i mai dea un indiciu, dar el a continuat. În opinia mea, este un act neforțat de autogol. Un moment foarte stânjenitor, unul dintre cele mai cringe momente pe care le-am văzut în această campanie electorală. N-am văzut așa ceva. Inițial, n-am crezut că este real. Apoi, am sunat să văd dacă s-a întâmplat așa ceva. Da, s-a întâmplat.

Claudiu Pândaru: Nu există nicio explicație. Un moment straniu. Nu știu dacă într-adevăr vorbim despre analfabetism funcțional, și cred totuși că nu. Adică sper că nu, ci mai degrabă este vorba despre această problemă a domnului Ciucă pe care o are atunci când este în fața camerelor de filmat. Da, sigur, asta nu este o scuză, dar în fața camerelor...

