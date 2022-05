Investigație online: Cine i-a otrăvit pisica lui Ion Iliescu

Se spune despre pisici că au nouă vieți, așadar pot ieși cu fața curată din orice prime opt încurcături. Sau cu coada sus, dacă suntem adepții verticalității. Asta până nu sunt mușcate de curiozitate, care, vorbă din popor, le omoară.

Pisica noastră este celebră doar prin prisma faptului că are un stăpân celebru. Care stăpân, fie vorba între noi, pare a avea el însuși nouă vieți, dar asta e cu totul altă discuție.

Vă duc cu vorba ca să vă spun cinstit că nu știu cum arată pisica lui Ion Iliescu. Nici măcar nu știu dacă are sau a avut vreo pisică. Dacă are, să îi trăiască. Dacă nu are, mai bine să adopte un câine, avem la Ilfov în adăposturi.

Voiam doar să ajung la curiozitatea care zilele acestea face mai mult rău decât credem în spațiul cibernetic.

Poza spune tot. De la 1 mai, muncitorii din fermele de trolli sovietice pare că s-au pus stahanovist pe treabă. În numai două zile, numărul adreselor de IP de pe care s-au declanșat atacuri cibernetice asupra unor ținte din .ro a crescut cu peste 1700%. Întâmplare? Nu cred. Mai degrabă ordin de zi pe unitate.

Dar pentru ca un atac cibernetic să aibă succes, este nevoie ca utilizatorul-pisică, oricare ar fi el, să dea click pe un link aducător de infecție. Ceea ce numesc specialiștii “inginerie socială” se traduce ușor prin simplă fraiereală. Sau, cum ar spune Ion Iliescu, o golănie.

Toate sms-urile care vă promit 1000 de euro sau bilete la Barca-Real sau trimite-mi IBAN ul că îți fac eu plata sau leacuri minune pentru negi și bărbăție sunt de fapt arme ale trollilor care își fac loc călcând pe pernuțe în computerele sau în telefoanele dumneavoastră. Prea banală ca să fie considerată armă, tehnica linkului otrăvit funcționează pentru că se bazează pe slăbiciunea umană și pe lipsa de educație digitală.

Și deși vi se pare că sunteți imuni, în realitate lucrurile nu stau așa. Sunteți direct vizați și vulnerabili la a deveni o nouă verigă în propagarea atacurilor online.

Fiți mai vigilenți. Precum un câine. Avem la Ilfov în adăposturi.