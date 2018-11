Vremuri grele pentru apropiaţii lui Dragnea

Trădările nu au fost niciodată o raritate în interiorul PSD, iar epoca Dragnea nu face nici ea excepţie la acest capitol. Spre deosebire, însă, de câteva momente de referinţă din trecutul partidului, de data aceasta şeful formaţiunii are şi profilul, şi motivele să fie proactiv, nu reactiv.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

"Dacă sunt mail-uri între ei (Pitiş şi fiul său – n.r.), să fie sănătoşi amândoi, să şi le explice. Înseamnă că ştia că nu îi dau". Chiar dacă a fost un răspuns marcat de situația imposibilă în care a fost pus de apariţia în presă a probelor materiale privind beneficiile fiului său din relaţia cu Tel Drum, reacția lui Liviu Dragnea reflectă "deschiderea" acestuia de a se debarasa, într-o situație limită, de orice colaborator şi apropiat.

De altfel, tot din interes personal, Dragnea a făcut acest lucru luni, când a forțat excluderea lui Marian Neacșu, un personaj care i-a fost fidel o bună perioadă și de care s-a folosit pentru a-și întări poziția în partid, a-l struni şi a-și debarca propriile guverne. Vorba lui Neaşcu, imediat după ce a ieşit şifonat din CEx-ul regizat de fostul său şef: "E interesant cum am ajuns să trec dintr-o extremă în alta".

Având în vedere cele de mai sus, social-democrații care azi se încăpățânează să-i rămână alături lui Liviu Dragnea trebuie să fie conștienți că va suna și ceasul lor. Bun, poate nu chiar al tuturor, întrucât nu mai e suficient timp, dar nici gândul că şeful lor joacă ruleta rusească cu ei nu ar avea de ce să fie unul confortabil.

Iar aici nu e doar o posibilitate abstractă, ci una care prinde accelerat contur, căci încurcăturile în care Dragnea a intrat nu tind să se împuțineze, ci să se potențeze.

Şi ar mai fi ceva: atitudinea pe care liderul PSD a avut-o când a fost întrebat de plățile făcute de Tel Drum pentru fiul său spune multe nu doar despre viitor, ci și despre trecut.

Modul în care s-a dezis public de propriul copil și de prietenul Pitiş te duce cu gândul la un reflex mai vechi al lui Liviu Dragnea. Până la urmă, dacă are puterea de a se purta astfel cu cei din familie, ce l-ar fi împiedicat, în anii din urmă, să adopte același comportament față de colegii de partid?

Altfel spus, fuga iepurească de răspundere în contextul primelor dezvăluiri făcute de Rise Project alimentează suspiciuni mai vechi la adresa lui Dragnea, suspiciuni care au încolţit inclusiv în interiorul PSD.

Poate fi cineva din partid sută la sută sigur că Liviu Dragnea nu a trădat în trecut pentru a se pune bine cu "statul paralel" sau cu orice altă forţă pe care el ar fi perceput-o ca suficient de dornică şi capabilă să-l pună la adăpost?

Poate sta cineva din PSD liniștit că furturile unora dintre ei nu au fost date în vileag pentru acoperirea propriilor furturi?

Mai e convins vreun social-democrat care-şi cunoaşte bine petele negre din trecutul mai mult sau mai puţin recent, că vulnerabilităţile sale nu au ajuns şi la alte urechi? Mai ales dacă a şi avut vreun conflict cu Dragnea, ori pur şi simplu dacă aceluiaşi Dragnea i s-a părut, la un moment dat, că ar fi profitabil să tranzacţioneze în diverse zone ceea ce ştie despre unul, despre altul... poate despre toţi.

În ianuarie 2014, când Nicușor Constantinescu și filiala pe care o conducea la Constanța cereau oficial Parlamentului desființarea DNA, Liviu Dragnea a reacționat prompt: "Nu susţinem aceste declaraţii. În schimb, sigur, trebuie să fim atenţi cu declaraţiile despre sistemul de justiţie".

Între timp, baronul de Constanța a ajuns la închisoare. Din celula sa are ocazia, de un an și jumătate, să vadă la televizor cum desființarea DNA, pe bune, nu doar în declarații, se joacă fără menajamente tocmai sub atenta îndrumare a celui care la vremea respectivă îi cenzurase elanul. Iar asta nu pentru că, între timp, l-a emoționat pe Liviu Dragnea situația juridică a lui Nicușor Constantinescu, ci pentru că i se rupe inima de propria sa persoană, de prăbușirea protecției de care el însuși a beneficiat, de faptul că, iată, e tot mai aproape de momentul în care soarta sa va coincide cu cea a baronului constănțean.

Ce vremuri atunci, ce vremuri acum! "Mulţi ştim că Dragnea a pornit acest proiect împreună cu Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu şi că banii lui erau gestionaţi de Cornel Catană (dar a scapat de parteneri prin metode care îi fac invidioşi pe scenariştii lui Narcos", adăuga fostul premier Victor Ponta, tot luni, în contextul dezvăluirilor Rise Project. Sigur că şi Ponta, la fel ca "valiza fermecată" tot la Tel Drum se referă. Şi nici Gabriela Firea probabil nu bătea mai departe atunci când trăgea tardiva concluzie că "Dragnea negocia și tăia porci cu statul paralel".

Ce, cu cine, pe cine şi de ce a negociat Dragnea? Dar mai ales: Ce, cu cine, pe cine şi cum ar putea negocia el şi pe mai departe?

Cum, mai nou, afacerile fiului încep şi să iasă cu putere la lumină, social-democraţii care şi-au făcut calcule să-i fie credincioşi liderului PSD ar putea face câteva exerciţii de imaginaţie cu privire la ceea ce poate urma, pentru Liviu Dragnea şi, cu atât mai mult, pentru cei de pe orbita sa.