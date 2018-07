BASCHET. Cristi Achim şi-a prelungit contractul cu campioana. E al 10-lea an la Oradea

Înțelegere în tabăra campionilor baschetului românesc. Tehnicianul Cristian Achim şi șefii CSM CSU Oradea au bătut palma pentru cel puțin încă un sezon.

Chiar dacă înţelegerea dintre cele două părţi nu a fost încă parafată, semnarea noului contract reprezintă doar o chestiune de timp.

„Este doar o formalitate să-şi semneze prelungirea. Într-adevăr, nu am făcut-o încă, dar nu este nicio problemă. Am agreat, am făcut echipa împreună", a confirmat Şerban Sere, directorul CSM Oradea.

Cristian Achim a venit la Oradea în noiembrie 2009 și a petrecut pe banca CSM-ului nouã sezoane. În aceastã perioadã, antrenorul a cucerit cu formația orãdeanã douã titluri naționale, o medalie de argint și douã de bronz.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Florin Lucuța

