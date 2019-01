BASCHET FEMININ. CSU CSM Oradea își face calcule pentru play-off

Pe locul I în a doua grupă valorică a Ligii Naţionale de baschet feminin, CSU CSM Oradea şi-a propus intrarea în play-off-ul întrecerii. Până acum, bihorencele au contabilizat 11 victorii şi trei înfrângeri.

„Suntem pe o pantă ascendentă - nu am pierdut de vreo cinci, şase meciuri. Una peste alta, muncim, ne facem treaba şi sperăm la cât mai multe victorii", a declarat Mihai Coldea, antrenorul CSU CSM Oradea.

Tehnicianul știe că echipa are nevoie de victorie în fiecare meci pentru a își îndeplini obiectivul. „Noi avem acum două victorii în plus faţă de următoarea clasată, faţă de Rapid. Am pierdut un punct pentru o neparticipare îmtr-o competiţie de trei la trei astă vară. Deci, practic avem un singur punct avans."

Singurele echipe care au învins CSU CSM Oradea sunt Târgu Secuiesc, Rapid și Phoenix Constanţa, echipă care a promovat în prima grupă valorică.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Norbert Hegedus

