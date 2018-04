BASCHET. U-BT Cluj - CSM Oradea 89-74. Ultimele campioane ale României au făcut spectacol

Doar în primele 5 minute a fost condusă U-BT Cluj, de Oradea, în derby-ul ultimelor două campioane din Liga Naţională, din etapa a 4-a din Top 6. În cele din urmă, clujenii s-au impus cu 89-74 în fața orădenilor și rămân aproape de liderul BC CSU Sibiu.

După primele 5 minute, deţinătoarea titlului a început să mărească distanţa faţă de rivalii orădeni, în timp ce, sub panou, se dădeau adevărate bătălii. Ousmane Baro a reuşit capacul meciului.

Clujul şi-a trecut în cont victoria la 15 puncte diferenţă şi rămâne în faţa orădenilor în clasament. Este pe poziţia secundă în turneul primelor şase echipe din Liga Naţională.

Cel mai bun marcator al meciului de vineri a fost Giordan Watson, de la U-BT Cluj, cu 20 de puncte, urmat de colegii săi, Ernest Zeigler (17) și Nandor Kuti (16). De la Oradea, Vaidas Kariniauskas a înscris cele mai multe puncte - 15.

"Cred că este o victorie meritată, am controlat meciul de la un capăt la celălalt, sunt foarte bucuros că băieții au înțeles situația în care ne aflăm, au înțeles că dacă ne dorim primul loc trebuie să dăm tot ce avem mai bun în fiecare meci și am reușit. Oradea a venit după un meci foarte bun cu Sibiul, ne-a fost puțin teamă de această partidă pentru că nu e ușor să intri în joc după ce în decurs de zece zile am avut două înfrângeri în meciuri în care am jucat bine, am condus. Mă bucur că am controlat meciul și nu cred că s-a pus în vreo clipă problema învingătoarei", a declarat Mihai Silvășan, antrenorul de la U-BT Cluj, potrivit site-ului oficial al clubului, u-bt.ro.

