Gest simbolic. A fost reaprinsă lumina în casa lui Iuliu Maniu, de la Bădăcin, refăcută din donații

Abandonată timp de aproape 60 de ani, casa lui Iuliu Maniu de la Bădăcin, județul Sălaj, este aproape integral refăcută - un moment marcat prin reaprinderea luminilor. Casa va fi deschisă vizitatorilor în această toamnă. Restaurarea a durat patru ani și a fost făcută de voluntari, cu bani veniți din donații.

Impresionat de povestea marelui om politic, părintele Cristian Borz a reuşit salvarea unui capitol important din istoria de o 100 de ani a României.

„Simbolic, am reaprins lumina în această casă. Dacă în 1953, pe 5 februarie, data morții lui Iuliu Maniu, directorul închisorii de la Sighet comunica la București codificat că în celula 3 s-a stins lumina, simbolic, tot în februarie, după 66 de ani, am reaprins lumina în acestă casă", a spus Cristian Borz, preot.

Proiectul refacerii casei istorice a familiei Maniu, din Bădăcin, a început în urmă cu patru ani. Preotul localităţii a lansat atunci, pe internet, o campanie de strângere de fonduri, iar sute de români, mulţi din străinătate, i s-au alăturat.

„Februarie 2015, sunt chiar patru ani de când am început această campanie. În 2015 am reușit să adunăm suma necesară pentru consolidarea fundației, apoi în 2016 am continuat cu consolidarea pereților, apoi acoperișul și finisajele", își amintește preotul Borz.

În 2016, casa și terenul au revenit Episcopiei Greco-Catolice, iar astfel ideea muzeului dedicat lui Iuliu Maniu a început să prindă contur. Până când lucrările vor fi finalizate, o parte dintre obiectele care au aparținut omului politic pot fi vizitate în demisolul bisericii din satul Bădăcin.

„Noi încercăm să redăm strălucirea de odinioară acestei case, adică toate obiectele care au aparținut familiei Maniu pe care noi le-am recuperat vor veni așezate la locul lor, vom reface biblioteca acestei case. Sunt obiecte care au aparținut lui Iuliu Maniu; de exemplu, o pălărie care a fost primită de la autoritățile austriece și care poartă pe interior anul nașterii lui Iuliu Maniu. Sunt câteva batiste cu monograma lui Iuliu Maniu, bastonul cu care a fost arestat în 1947", a enumerat părintele Cristian Borz.

Până acum, refacerea casei lui Iuliu Maniu a costat 200.000 de euro. Preotul Cristian Borz speră că lucrările se vor încheia în această toamnă.

Reporter: Andrada Rește

Operator: Florin Lucuța

