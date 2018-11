Mesajul viceguvernatorului BNR: "Până la recesiune drumul e lung. Creșterea economică în 2018 este în jur de 4%"

Nu există risc de recesiune în anul următor, dar românii trebuie să se gândească de două ori înainte să facă un împrumut bancar. Este mesajul transmis de viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Eugen Nicolăescu, aflat la Oradea pentru a prezenta aportul Băncii Naționale la Marea Unire din 1918.

Eugen Nicolăescu, viceguvernator al BNR: „Cred că până la recesiunea aceea tehnică drumul este lung, dar probabil că, după toate estimările pe care le vedem în prezent, așteptăm o creștere economică în jur de 4% în acest an, iar cel puțin din estimările pe care le-am auzit din partea guvernamentală, tot undeva peste 4% și pentru 2019."

Datorită creșterilor salariale din sectorul bugetar, care vor fi urmate și de majorări în cel privat, dezvoltarea economică a României se va baza tot pe consum, ca în anii 2017 și 2018, spune Nicolăescu. Viceguvernatorul consideră că e nevoie de investiții pentru o creștere sustenabilă a econimiei și a declarat că rata inflației va rămâne la 3,5% din PIB.

Eugen Nicolăescu, viceguvernator al BNR: "Noi ne-am ocupat de stabilitatea prețurilor, adică de inflație. Am luat câteva măsuri în acest an, în 2018, care credem noi că au avut eficiență, dovadă că inflația, după curba aceea puternică, a început să scadă și credem că trendul acesta va continua până la sfârșitul anului și că ne vom încadra în ținta de inflație pe care noi am stabilit-o, adică acel maxim 3,5% din Produsul Intern Brut.

În acest moment eu cred că oamenii trebuie să știe un singur lucru: trebuie să se uite bine când fac un împrumut, pentru că pot să ajungă în situația în care nu îl mai pot plăti și evident că nimeni nu își dorește acest lucru. E bine ca atunci când se duce la ofițerul de cont, la un ofițer de credit, să spună exact care îi sunt veniturile, să spună exact care este situația, la ce riscuri se gândește că ar putea să apară.

Cred că o creștere sustenabilă mai are nevoie de o componentă și anume componenta investițiilor.

Și în perioada următoare, cel puțin așa cum se prezintă astăzi economia românească, creșterea este tot bazată pe consum în mod deosebit. Noi așteptăm ca prin alte politici publice să vedem o creștere bazată și pe investiții."

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuța

