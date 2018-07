Oradea Civică, întâlniri cu politicienii bihoreni din tabăra Puterii

Imediat după acţiunea de protest, reprezentanţii asociaţiei Oradea Civică au făcut precizări legate de audienţele pe care le vor solicita politicienilor bihoreni. Astfel, vor fi stabilite întâlniri cu şefi de filiale, deputaţi şi senatori bihoreni din PSD, ALDE şi UDMR. Aceştia vor să le ceară politicienilor să retragă sprijinul politic acordat lui Liviu Dragnea şi să oprească modificările aduse legilor Justiţiei.

Membrii asociației Oradea Civică au avut deja o primă întâlnire cu deputatul UDMR de Bihor, Szabo Odon.

Cosmin Bursaşiu, vicepreşedinte Oradea Civică: "Ce mi s-a părut mie foarte îngrijorător este faptul că, la nivel de parlamentar, domnul Szabo Odon îşi permite să spună că nu are încredere în Justiţie şi vom merge să îi întrebăm pe toţi parlamentarii din Bihor dacă, la rândul lor, nu au încredere în Justiţie."

Szabo Odon, deputat UDMR de Bihor: "Au formulat simplist şi nu ceea ce am spus eu. Am spus că nu pot susţine fanatisme în sensul în care eu cred că sunt şi erori şi aceste erori trebuie corectate şi da, consider că au existat erori şi în ceea ce priveşte comunitatea maghiară, decizii ale procurorilor sau decizii ale judecătorilor."

Sebastian Duma, preşedinte Oradea Civică: "Noi am început cu UDMR, vom continua cu PSD şi ALDE, pentru că acestea sunt partidele care, deocamdată, susţin în Parlament modificările la Legile Justiţiei şi la codurile penale şi de procedură penală."

Cosmin Bursaşiu, vicepreşedinte Oradea Civică: "Vom sta de vorbă cu domnul Cseke Atilla, care am înţeles că este preşedintele UDMR Bihor, şi dânşii să vină alături de această iniţiativă şi să se implice în mod activ, să adune şi dânşii semnături. Nu doar să semneze, ci să şi adune semnături."

Sebastian Duma, preşedinte Oradea Civică: "Ei au participat la toate deciziile majore şi toate proiectele de legi, iniţiative legislative care s-au transformat în legi ulterior, ei au fost acolo, inclusiv în domeniul justiţiei penale. Nu şi-au dat seama cândva că nu sunt bune când le-au votat la două mâini?"

Marţi dimineaţa va avea loc, pe lângă protestul mut din faţa sediului PSD, un flashmob în faţa prefecturii Bihor.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

