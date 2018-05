POLO. Steaua a cucerit încă un titlu de campioană, după 3-0 în finală cu CSM Digi Oradea

Vechea şi noua campioană a României la polo este Steaua Bucureşti. Pentru al treilea an consecutiv, gruparea din Capitală a cucerit titlul în bazinul eternei rivale, CSM Digi Oradea.

Experienţa a făcut diferenţa şi în acest sezon în care tinereţea echipei orădene a cedat şi în meciul al treilea a finalei Superligii Naţionale, cu scorul de 4-8.

„Sunt foarte mulţumit că am reuşit un parcurs perfect anul acesta. Sunt mulţumit nu numai cu parcursul pe plan intern, dar şi cu cel internaţional. Consider că am avut o evoluţie decentă şi în Champions League, iar faptul că am terminat campionatul fără să pierdem niciun punct - e prima oară în cariera mea de antrenor”, a declarat Andrei Iosep, antrenorul echipei Steaua Bucureşti.

CSM Digi a început perfect meciul şi, după două acţiuni ratate, a deschis scorul prin Dobre. Speranţele unei victorii menite să prelungească seria finalei prindeau contur, dar bucuria avea să se dovedească prematură. Steaua a înscris de trei ori până la pauza mare, iar în sfertul trei şi-a păstrat avansul.

Şi ultima secvenţă a fost câştigată cu 3-1 de Steaua care a devenit pentru al treilea sezon consecutiv campioană. Buljubasic, Murisic şi Chioveanu, cu câte două reuşite fiecare, au fost principalii marcatori ai echipei antrenate de Iosep.

„Nu am făcut totuşi meciul care aşteptam să-l facem, nu am făcut meciul nostru cel mai bun şi în situaţia asta e greu să baţi pe Steaua”, consideră Dorin Costrăş, antrenorul CSM Digi Oradea.

În primele două jocuri ale finalei, disputate în Capitală, Steaua s-a impus cu 10-7 şi 10-3.

