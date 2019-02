Bătrânii din "azilul groazei", încă în spital

Patru din cei 11 bătrâni care locuiau în "azilul groazei" din Liebling, judeţul Timiş, încă mai sunt internaţi în spitalele din judeţ. Medicii aşteaptă, în cazul a trei dintre aceştia, ca rudele să vină să îi ia acasă. Autorităţile nu au reuşit însă să-l identifice pe al patrulea bătrân, pentru că nu are niciun document. În tot acest timp, la Liebling situaţia este incertă. Primarul susţine că "azilul este total închis", dar nimeni nu are acces în interior ca să confirme spusele edilului.

Spre deosebire de zilele trecute, astăzi, geamurile azilului de bătrâni închis oficial de autorităţi erau deschise, iar din interior răsuna muzica. La un moment dat, un bătrân a ieşit în curtea casei.

„Vorbiți puțin cu noi? Da, cum să nu?! Puteți să veniți până afară? Nu. De ce? Nu am cheile de la poartă, e închis. E închisă poarta? Da. Cine v-a închis aici? Ce aveți de vorbit? Voiam să vă întrebăm cine mai e pe acasă, pe aici. Aici nu mai e nimeni, șeful a fost a plecat mai înainte și toți oamenii s-au dus la Deta. S-au dus la Deta și v-au lăsat închis, aici, înauntru? Nu m-au lăsat închis că eu nu am treabă cu ei. Și dacă vi se face rău, ce faceți? Domnule, eu nu sunt internat aici. Nu am voie să dau drumul la fiecare și afară nu vreau să ies."

„În cursul zilei de astăzi a fost dus și ultimul om care a rămas. Chiar astăzi și domnul inspector de la asistenţă socială s-a deplasat acolo. Din informațiile pe care le dețin, azilul este total închis. Mă simt și eu ușurat pentru că în sfârșit s-a făcut dreptate", declară Ioan Gheorghe Munteanu, primarul comunei Liebling.

Cei de la Direcţia pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu pot confirma sau infirma că în azil nu mai este niciun bătrân.

„Colegii mei păstrează legatura cu spitalul. Bătrânii sunt securizați și, daca va fi nevoie, vor putea fi internați într-un centru rezidențial pentru persoane adulte, în funcție de afecțiuni. Ceea ce e important de știut e că niciunul nu va rămâne în stradă", precizează Smaranda Marcu - purtător de cuvânt DGASPC Timiş.

Între timp, la Spitalul Orăşenesc din Deta mai sunt internaţi 3 din cei 8 bătrâni duşi din azilul groazei în urmă cu o săptămână.

„Sunt stabili, am luat legătura cu familiile și în zilele următoare vor fi preluați de către aceștia", explică Codruța Bungău - director Spitalul Orășenesc Deta.

În caz contrar, bătrânii vor fi duşi la un centru pentru persoane adulte. În privinţa bătrânului de 72 de ani internat la Gătaia, autorităţile nu au reuşit să identifice niciun aparţinător.

„(...) Nu l-a căutat nimeni, de când a venit nu am nici măcar buletinul lui de identitate, nu am absolut nimic. După ce îl stabilizăm din punct de vedere psihiatric, o să îl retrimit la Deta și de acolo o să îl preia serviciile de asistență socială, probabil o să îl instituționalizeze", mai spune Dana Muțiu - medic primar psihiatru Spitalul de Psihiatrie Gătaia.

În Timiș sunt 15 cămine de bătrâni, dintre care doar 5 sunt de stat, iar restul sunt private. Oficiul pentru Protecţia Consumatorului a închis definitiv căminul de bătrâni Casa Trandafirilor săptămâna trecută.

