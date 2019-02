Ruleta rusească cu educația copiilor

Cu promisiunea unei educații mai alese, copii mai puțini într-o grupă și atenție specială, mii de parinți aleg să-și înscrie micuții în creșe sau grădinițe private. Cele mai multe dintre acestea functionează, însă, fără acreditare sau autorizare din partea Ministerului Educației Naționale. Își desfășoară activitatea sub umbrela unui SRL sau ONG care le permite să organizeze activități de tip "joc sau recreative", fără ca vreo instituție să verifice pregătirea personalului care se presupune ca îi va forma pe copii.

Cristina este o tânără mămică, din Timișoara, care, la fel ca mulți alți părinți, a avut de luat o decizie dificilă când a venit momentul să aleagă o grădiniță pentru micuțul său. Fără să clipească, a decis că își va duce copilul într-o unitate privată. În acel moment, nu a contat că nu era nici autorizată și nici acreditată.

"Printre primele întrebări a fost dacă grădinița este autorizată, răspunsul a fost că nu este autorizată și că nici nu voi găsi o grădiniță particulară autorizată în Timișoara. Nici în țară nu sunt foarte multe. Domnul administrator s-a și supărat că am pus această întrebare, în repetate rânduri i-a spus soțului că nu înțelege de ce a trebuit să întreb așa ceva și cu toate astea ați decis să îl lăsați acolo. Da, că am întrebat și am înțeles că deși nu este acreditată grădinița, după aceea poate să se integreze copilul la școală, că nu e nevoie de acreditate, la nicio grădiniță", povestește Cristina.

Personalul care educă și are grijă de copii în astfel de creșe și grădinițe neautorizate nu este supus niciunei verificări.

"Ni s-a spus că este o educatoare care lucrează și la stat, care are studii pentru așa ceva. În rest erau doar îngrijitoare. V-ați pus vreun semn de întrebare că poate nu e cel mic educat cum trebuie? Sincer, nu. Nu m-am gândit, fiind foarte mic, să aibă un loc unde să se joace, să se simtă în siguranță și nu m-am așteptat să nu fie deloc în siguranță acolo", contină mama, povestea.

Cristina spune că cel mic ar fi fost agresat fizic de personalul din clubul privat. Însă, în afară de spusele copilului, nu se poate baza pe alte dovezi. "Prima oară a venit acasă după câteva zile și a spus că a fost tras de urechi. Am întrebat și la grădiniță ,de față cu doamna și ea a negat totul. După aceea, ne-a spus de mai multe ori că domnul administrator l-a lovit. Din păcate nu ne-am uitat pe filmări și n-am cercetat mai mult cazul. Ceea ce regretăm amarnic."

"Nu putem vorbi despre un personal didactic. În momentul în care nu avem control și nu putem verifica pregătirea acelui personal încadrat, nu ne putem pronunța și nici nu putem spune că ele, colegele noastre sunt într-adevăr cadre didactice", explică Aura Danielescu, inspector școlar general în ISJ Timiș.

În județul Timiș sunt peste 500 de SRL-uri care, potrivit Oficiului pentru Registrul Comerțului, pot organiza activități de tip joc sau recreative. Este formula sub care funcționează cele mai multe dintre creșele sau grădinițele private, neacreditate sau autorizate. Administratorii lor reușesc astfel să evite întreg procesul, costurile și birocrația pe care le presupune o acreditare. Aceste unități private mai sunt cunoscute drept cluburi și reușesc să mai reducă din deficitul de locuri din creșele sau grădinițele de stat.

"Creșele și grădinițele de stat sunt suprapopulate, sunt oricum insuficiente. Sunt, atunci, în situația să își lase copilul într-o instituție. Este posibil ca acel părinte să fie într-o lipsă foarte mare de soluții", aduagă Ramona Răducan - psihoterapeut.

"Pot să existe situații în care la nivelul municipiului, la nivelul unui oraș să funcționeze pe un cod CAEN, pe activități extracurriculare, o mulțime de societăți comerciale, asociații sau onguri. Singura noastră preocupare este ca părinții să fie foarte bine informați, ca dumnealor să aibă acces la informație atât pe site-ul isj cât și pe cel al agenției române pentru asigurarea calității și să știe că sunt singurii responsabili pentru proprii copii", mai precizează Aura Danielescu.

Oricând poate avea loc o dramă, precum cea a familiei Petcu. Copilul lor a ajuns la spital cu piciorul rupt în două locuri după ce a fost agresat la o grădiniță privată de educatoarea sa. Trauma psihică e la fel de mare.

"Nimic pe lume nu-i mai important decât copilul tău și sănătatea copilului", spune Roxana Petcu, mama copilului.

În județul Timiș sunt 30 de unități de învățământ private, acreditate de Ministerul Educație Naționale. Dintre acestea, doar 12 sunt grădinițe.

