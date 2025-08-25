Ce este sindromul Gilbert

Sindromul Gilbert este o boală moștenită genetic în care este afectată capacitatea ficatului de a procesa bilirubina, o substanță rezultată la distrugerea celulelor roșii din sânge. Care sunt simptomele, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Teodor Bădescu, medic primar gastroenterologie și medicină internă.

Principala manifestare din sindromul Gilbert este o colorare gălbuie a pielii și a mucoaselor, ocazională, ca urmare a unor creșteri ușoare ale nivelurilor de bilirubină din sânge. Persoanele cu sindrom Gilbert pot prezenta astfel de niveluri crescute de bilirubină serică în urma unei răceli ușoare, a unui post alimentar, a deshidratării, a menstruației, a stresului și chiar după unele exerciții fizice.

Diagnosticul este stabilit de medic prin observarea episoadelor de icter și detectarea valorilor ușor crescute de bilirubină serică. Persoanele cu acest sindrom pot prezenta uneori și urine închise la culoare sau durere abdominală. De obicei, dat fiind că sindromul Gilbert nu este o afecțiune gravă, diagnosticarea vizează în principal excluderea unor cauze mai severe de afectare hepatică. Testarea genetică nu este necesară, dar este posibilă.

