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Verificăm cu atenție fructele și legumele din coșul de cumpărături. E timpul să ne verificăm la fel de atent și sănătatea

Data actualizării: Data publicării:
1 Articol susținut de Regina Maria
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Când mergem la cumpărături, verificăm cu atenție fiecare fruct și legumă - aspectul, prospețimea, calitatea. Ne asigurăm că alegem ce e mai bine pentru sănătatea noastră și a familiei. Dar pe noi înșine, când ne-am verificat ultima dată?

Pornind exact de la această întrebare, Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA și Lidl România desfășoară, până pe 31 iulie 2026, o campanie dedicată prevenției: aceeași grijă pe care o punem în alegerea alimentelor merită acordată și controalelor medicale, făcute înainte ca organismul să fie cel care ne atrage atenția că ceva nu este în regulă. Utilizatorii aplicației Lidl Plus pot accesa, din secțiunea Parteneri, beneficii pentru investigații și consultații recomandate frecvent în evaluările preventive: 30% reducere la ecografia mamară, 30% reducere la consultația de cardiologie, 30% reducere la consultația de dermatologie și analiza PSA la prețul de 39 de lei.

„Nu acum, sunt ocupat.” „Poate luna viitoare.” „Mă duc dacă mă doare ceva.” Sunt răspunsuri pe care mulți dintre noi ni le dăm atunci când vine vorba despre programarea unui control medical. În schimb, găsim timp pentru întâlniri sau pentru rezolvarea altor lucruri pe care le considerăm urgente.

Medicii spun însă că una dintre cele mai mari provocări ale medicinei preventive nu este lipsa informațiilor, ci tendința de a amâna controalele în lipsa simptomelor. Pacienții asociază adesea vizita la medic cu existența unei probleme, deși rolul prevenției este exact opus: identificarea din timp a eventualelor riscuri și intervenția înainte ca acestea să afecteze sănătatea. De cele mai multe ori, afecțiunile descoperite precoce pot fi monitorizate sau tratate mult mai eficient decât cele diagnosticate în stadii avansate.

Lipsa simptomelor nu înseamnă întotdeauna lipsa bolii

Numeroase afecțiuni evoluează fără manifestări evidente. Hipertensiunea arterială, unele boli cardiovasculare, modificările apărute la nivelul pielii sau anumite afecțiuni ale sânilor și prostatei pot rămâne neobservate luni sau chiar ani.

De aceea, medicii recomandă ca investigațiile preventive să fie adaptate vârstei, istoricului familial și factorilor individuali de risc.

Un consult cardiologic poate identifica factori de risc cardiovascular înainte ca aceștia să ducă la complicații. Consultația dermatologică poate evidenția modificări ale alunițelor sau alte leziuni cutanate care necesită monitorizare. În cazul femeilor, ecografia mamară reprezintă una dintre investigațiile recomandate de medic în funcție de vârstă și contextul clinic, iar pentru bărbați, analiza PSA poate face parte din evaluarea sănătății prostatei, conform recomandării specialistului.

Editor : A.D.V.

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