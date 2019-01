Artiștii omiși, în mod „surprinzător”, de la Oscar 2019

Actorul Ethan Hawke, regizorii Bradley Cooper şi Peter Farrelly se numără printre cei care au fost trecuţi cu vederea de Academia Americană de Film în vederea nominalizării la Oscar.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Filmul lui Cooper, „A Star is Born”, lungmetrajul său de debut în regie, a fost nominalizat la opt categorii, însă nu şi la „cel mai bun regizor”. Aceasta este una dintre omisiunile considerate suprinzătoare de presa americană, scrie News.ro.

Nici Ryan Coogler nu a fost selectat pentru „Black Panther” la această categorie, şi nici Peter Farrelly pentru „Green Book”.

Criticii considerau că o selecţie ar fi meritat şi regizorii Barry Jenkins („If Beale Street Could Talk”) şi Paul Schrader („First Reformed”).

În lista celor cinci regizori nominalizaţi nu se regăseşte nicio femeie. Până în prezent doar cinci femei au obţinut o nominalizare la Oscar pentru regie. Singura care a primit trofeul a fost Kathryn Bigelow, pentru „The Hurt Locker”, în 2010.

La categoria „cel mai bun documentar” prezenţe sigure erau date „Won't You Be My Neighbor?”, despre omul de televiziune Fred Rogers, şi „Three Identical Strangers”. Nu au fost însă selectate.

„First Reformed” a primit o nominalizare, pentru scenariu original, iar protagonistul, Ethan Hawke, era unul dintre favoriţi pentru selecţie.

Între actorii care au fost trecuţi cu vederea de Academie se numără Timothee Chalamet („Beautiful Boy”), Claire Foy („First Man”), Margot Robbie („Mary Queen of Scots”) şi Emily Blunt („A Quiet Place”).

Nominalizările pentru cele 24 de categorii ale premiilor Oscar au fost anunţate marţi. Cele mai multe selecţii au primit filmele „Roma”, de Alfonso Cuaron, şi „The Favourite”, de Yorgos Lanthimos.

Cea de-a 91-a gală a premiilor Academiei Americane de Film va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles.

