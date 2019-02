De la cules căpșuni la afaceri de milioane. Povestea extraordinară a lui Octavian Radu, omul care a avut 100 de firme și 5.000 de angajați

Coșmarul oricărui om de afaceri este falimentul. Cei care au ajuns acolo sau aproape de el au ieșit transformați. Antreprenorul român Octavian Radu a cunoscut mărirea și decăderea. Criza din urmă cu zece ani aproape că l-a îngenunchiat. A fost prins în plină expansiune și de la exuberanță a trecut rapid la suferință. A supraviețuit unei mari încercări, dar cu sacrificii.

Care a fost lecția învățată din criză?

Octavian Radu, antreprenor, fondatorul companiei Diverta: Criza m-a învățat că există lebede negre. Că atunci când faci cele mai serioase și mai aprofundate analize și nu vezi niciun pericol, totuși există un pericol.

Vicențiu Zorzolan - director NextDocs: A fost o cădere aproape dramatică ce s-a petrecut în câteva luni.

Anca Radu - soţie, antreprenor: Au scăzut vânzările îngrozitor. Am închis businessuri cu totul. Era ca un tăvălug.

Sergiu Voicu - jurnalist Digi24: Cunoaștem astăzi povestea unui antreprenor român în serie care a ridicat aproape 100 de companii, a avut 5000 de angajați și a avut momente când ajungea cu rulaje în companie de 1 milion de euro pe zi. Octavian Radu este invitatul de astăzi la „România Fast Forward”. Bun găsit! Povestea sună senzațional, ce face antreprenorul Octavian Radu acum?

Omul de afaceri Octavian Radu, fondatorul Diverta, avea înainte de criză 100 de companii și 5.000 de angajați

Octavian Radu - antreprenor: Am găsit foarte mulţi oameni care ştiu să facă lucrurile mult mai bine decât mine.

- Aţi învăţat să delegaţi atribuţii?

- Sunt leneş, nu poţi să nu delegi dacă eşti leneş. M-a ajutat mult dorinţa de a scăpa eu. Dar nu poţi să creşti dacă nu delegi.

- Peste 20 de ani ați fost pe coperta tuturor revistelor și ziarelor din România, aveați o grămada de afaceri, printre care cele mai cunoscute Diverta și grupul RTC. Acum?

- Am reuşit ce ştiu foarte bine să fac. Un merger care duce la reduceri de costuri şi sinergii şi două firme care meregeau pe pierdere să le trec pe profit, mult mai eficient.

Mi-ar fi plăcut să fiu un mare actor, dar am avut un coleg care mi se părea mai bun decât mine: Claudiu Bleonț

Octavian Radu a cunoscut succesul, dar a experimentat şi căderea. Criza economică l-a forţat să închidă multe din afaceri pe care le deţinea, să taie în carne vie pentru a supravieţui. A avut comerţul în sânge, pentru asta s-a pregătit şi a avut experienţa străinătăţii când capitalismul răsărea în România.

Octavian Radu - antreprenor: Mi-ar fi plăcut să fiu un mare actor, dar am avut un coleg care mi se părea mie că e mai bun decât mine şi din cauza căruia am renunţat la cariera actoricească... şi anume Claudiu Bleont... am jucat cu el în „Podul”...

Şi rămânea comerţ exterior, ştiam de la părinţii mei. Mirosea mai frumos. Şi câştigai bani.

- Am putea spune că i-aţi fost model încă din copilărie, pentru că aţi lucrat în comerţ exterior ambii părinţi, l-aţi înclinat cumva spre partea asta.

Elena Radu - mama, antreprenor: Întotdeauna când veneam din altă ţară mă punea să îi povestesc tot ce am văzut.

Fuga din țară. Căpșunar în Germania

Octavian Radu - antreprenor: Am luat decizia la un moment dat să plec din România.

- În 1987 ați plecat din țară într-o delegație...

- Am avut un noroc teribil. Nu voia nimeni să meargă şi m-au trimis pe mine în Yemen, Cairo, Abu Dhabi... şi trebuia să mă întorc la Bucureşti şi nu m-am mai întors. M-am dus la Frankfurt.

Elena Radu - antreprenor: A fugit. A fost condamnat. Că era în timpul serviciului. L-au condamnat în lipsă.

Octavian Radu - antreprenor: Nu mi s-a recunoscut facultatea. Am făcut-o din nou. Am avut un prim job la negru, mutări de mobilier. Apoi am cules căpșuni.

- După cules de căpșuni ați reușit să câștigați de câteva ori decât ați fi câștigat în România.

- Da, de cel puțin 100 de ori. Aveam cam 5.000 de mărci.

În Germania a ajuns şef de de achiziţii, a făcut import-export, a restructurat o companie şi la un moment dat a decis să renunţe la statutul de angajat pentru a deveni patron.

Octavian Radu: Nu îmi place să mă trezesc dimineața și nu suport șefii, de aceea trebuie să fac ceva al meu. Eu am început în Polonia, înainte de veni în România, și am zis că dacă nu acum atunci când? Trăiam în Germania și importam hârtie din Polonia și o vindeam în Germania. Am luat de la tata Dacia lui veche, mi-a adus-o din România și am luat toate fabricile din Polonia și RDG la rând.

Prima afacere, începută cu mama. De la ciocolată, la televizoare Goldstar și șampoane producție proprie

Elena Radu - mama, antreprenor: La început ne-a trimis ciocolată Milka și am vândut. Toate mărunțișurile astea de magazin. Și pe urmă ne-a trimis masiv gama Goldstar. Televizoare.

- Cât de bine se vindeau?

- Era pe listă. Luam avansul şi pe urmă veneau să le dăm televizorul şi ne aduceau restul de bani.

Vicențiu Zorzolan - director NextDocs: Tot ce reușeai să produci vindeai. Noi aveam probleme cu capacitățile de producție, nu cu vânzarea.

- Șampoane, ați făcut șampoane. Ați produs șampoane în România.

Octavian Radu - antreprenor: Am ajuns cea mai mare firmă, depășisem Mirajul.

- Cum e povestea?

- Am găsit un client în Polonia, am livrat o dată. A doua oară, furnizorul din Germania a dat chix la calitate. Nu mai era șamponul gros, era mai subțire. Mi l-au reclamat, ce sa fac cu el? Îl trimit în România. În România pe vremea aceea se vindea orice. Succesul a fost atât de mare. Ăla nu a mai făcut față nici așa. Am început să produc eu. Produceam sute de tone pe lună. Un camion pe zi. Dar prima linie de producție, aveam un unchi care amesteca într-un cazan de rufe, iar un unchi care punea în sticluțe.

Ioana Radu von Saucken, fiica lui Octavian Radu, este directorul AraToys, afacerea cu care tatăl său a convins-o să se întoarcă din străinătate în România

Ioana Radu von Saucken - fiica, director AraToys: Veneam şi ne arăta fabrica de şampoane, aparatul ăla enorm care făcea caiete pe vremea aceea. În 1995, când făcea foarte multe caiete RTC. Veneam în fiecare vară şi ne căra cu el peste tot, pentru că muncea foarte mult, iar noi voiam să fim cu el. Stăteam în întâlniri cu el. Adormeam pe acolo. Avea nişte canapele... Unele mari, verzi, din piele, care sunt la mine la birou acum. Şi aşteptam acolo. El spunea ...mai durează 5 minute si mai dura două ore şi noi dormeam pe canapea acolo.

- Te-a învăţat să îţi câştigi bani de buzunar?

Ovidiu Radu - fiu: Da. Nu îmi dădea bani aşa, trebuia să fac eu ceva. Adică dacă făceam la mate, dacă citeam chestii, câteodată îi făceam masaj. Avea un pat de masaj acolo, dar mă punea pe mine să îi fac masaj. La un preţ destul de mare. Primeam tot ce doream, dacă şi munceam pentru chestia aia.

I-a invăţat pe copii ce a învăţat şi el din experienţele din viaţă: că banii se muncesc şi oportunităţile nu se ratează.

Afacerile RTC și Diverta

Octavian Radu - antreprenor: De exemplu, RTC a pornit dintr-un alt business. Ăla a fost primul business, eu am importat hârtie pentru tipografii în 1992. Am zis ce am eu nevoie la firmă au toţi nevoie la firmă. Şi în 1994 am făcut primul catalog din România de produse de papetărie. A apărut în 94 şi în toamnă eram deja cea mai mare firmă de papetărie din România.

Începuturile afacerii RTC

Diverta am pornit-o pentru că eram cel mai mare importator de papetarie și toți clienții mei retaileri, prestația lor era total nemulțumitoare. Eu aduceam produse de calitate și ei le puneau în librariile în care cărțile erau ascunse sub tejghea, oamenii nu aveau voie să pună mâna, să testeze un pix. Și atunci am zis sa deschid eu.

- Și ați deschis primul magazin?

- Ceva monstruos. Un magazin de 900 de metri în Vitan. Anul acesta se fac 20 de ani. Doar Metro avea mai mult decât mine pe vremea aceea. Era enorm.

- Extinderea la nivel național cât de repede a venit?

- Te gândești când ai un magazin care merge: și acum câte fac? Cel mai mult am avut 120 de librării.

Un portofoliu de 100 de firme și 5.000 de angajați

Mihai Catan, director Sistec: Prin anii 2000 Radu a început să externalizeze şi să facă linii separate de business pe anumite domenii. Prin 2001, 2002 a început să tot cumpere firme. Cred că a ajuns la peste 100 de firme. Cumpărase cam tot ce se putea cumpăra.

- V-aţi diversificat activitatea la un moment dat şi aţi intrat pe zona modei. V-aţi făcut o firmă în care l-aţi cooptat ulterior pe Octavian Radu.

Vicențiu Zorzolan, directorul NextDocs, este un vechi partener de afaceri al lui Octavian Radu

Vicențiu Zorzolan - director NextDocs: În 2006 am pornit o afacere de fashion în zona de retail. Business-ul a mers extrem de bine până am ajuns la problemele de finanţare. în 2007 Radu a cumparat un pachet de 40% din acțiunile acestei companii și am facut rost și de finanțare. Vânzarile din magazinele noastre ajunseseră în top 3 în Europa, pe metru pătrat, pentru brandurile respective. Era perioada creditului cu buletinul în care toată lumea se împrumuta şi vânzările au mers atât de bine, ajunsesem cred la o cifră de afaceri de 30-35 de milioane de euro.

La nivel de grup cifra de afaceri ajunsese în 2008 la 300 de milioane de euro, un grup cu 5.000 de angajaţi.

Vicențiu Zorzolan - director NextDocs: Nu trecusem niciodată printr-o criză, nu ştiam ce este o criză. Eram la faza în care „sky is the limit”. Pe orice puneai mâna îţi ieşea.

Criza, o încercare grea

Octavian Radu, antreprenor: Eu am urmărit cu mare atenţie criza din America din 2007, dar nu vedeam mecanismele de transmitere. Iar piatra de moară erau împrumuturile luate pentru dezvoltare.

Anca Radu - soţie, antreprenor: Când a început criza aveam 42 de milioane de euro credite.

Octavian Radu: Nu poţi să creşti fără să iei credit. Nu eram supraîndatorat, dar să scadă vânzările cu 75%, aşa ceva nu poţi să prevezi. Am spus că nu vreau să îmi pierd entuziasmul în timpul crizei. E o încercare.

- Ce l-a cutremurat?

Ioana Radu von Saucken - fiică, director AraToys: O să se supere pe mine dacă spun, dar poate naivitatea. A zis că dacă mai rezistă, dacă mai ține, va trece peste hop. A sperat că băncile nu îl vor executa atât de rapid, că vor înțelege că dacă doboară una, doboară tot grupul. Nimeni nu putea să îşi imagineze că rişti un grup pentru două firme, că se duce totul în lanţ.

Problemele Diverta au creat efecte negative în lanţ.

Tânăra care a salvat Diverta de la faliment

Amalia Buliga, tânăra care a scos Diverta din insolvență

Amalia Buliga - director Diverta: Numirea mea pe poziţia de director general în Diverta a fost când eu aveam 29 de ani şi nu ştiu care alt antreprenor sau companie ar numi un CEO un tânăr la 29 de ani când compania are 50 de milioane de euro şi are criza în faţă.

- Compania a intrat în insolvenţă, iar tu te-ai ocupat să scoţi compania din insolvenţă.

- Noi am ajuns la un minim, de la 50 de milioane de euro, la 10 milioane de euro.

Vicențiu Zorzolan - director NextDocs: Înainte de 2008 ne-am extins în prea multe domenii de activitate.

- A fost ca un domino?

- Ca un domino, care atunci când cade o piesă trage toate piesele după ele.

Amalia Buliga - director Diverta: Ce le promiteam partenerilor? Eram destul de pesimiști și le spuneam doar atât putem să facem, ajutați-ne. Și în momentul în care am spus ajutați-ne și ne țineam de promisiuni, partenerii ne-au fost alături.

- Cât v-a luat să ieșiți din insolvență?

- 3 ani.

Ovidiu Radu - fiu: Auzeam cum tata vorbea cu bunica de cum să plătească şcoala.

Mihai Catan, director Sistec: Scăzând rulajul firmelor, a trebuit să ne redimensionăm.

Căderea a fost abruptă şi dureroasă. În urmă au rămas datorii şi angajaţi concediaţi.

Pink Post, pariu pe curierat. „Îmi place la nebunie să explorez lucruri noi”

Acum are câteva afaceri principale. A pariat pe curierat.

Octavia Radu: Pink Post este acum o afacere mai mare decât Diverta și mai mare decât Flaro.

A intrat şi în agricultură.

Anca Radu: Când a început criza, aveam 42 de milioane de euro credite

Anca Radu - soţie, antreprenor: Business-ul ăsta cu afine este destul de mic în România. Desfacerea este asigurată. Cererea este foarte mare pentru afine proaspete.

Octavian Radu - antreprenor: Facem produse automotive. În domeniul industriei auto suntem foarte buni în România. Lucrăm cu cele mai mari firme.

- Ce produceți pentru ei?

- Orice elemente de plastic. Livrăm și piese pentru Airbus, de exemplu.

Octavian Radu - antreprenor: Mie îmi place la nebunie să explorez lucruri noi şi cu fiecare experienţă de busines învăţăm enorm. Nu poţi învăţa din 10 documentare şi citind 20 de cărţi ce înveţi luând o firmă.

„Nu întâmplător lucrez de acasă”. Familia cu cinci copii

- Faptul ca ne-ați primit în casa dvs și aici este și sediul firmei, biroul, spune multe despre cum împărțiți timpul între job și familie.

Octavian Radu - antreprenor: Aici se înnoada decizile strategice, de investiții, încerc să le insuflu din modul meu de gândire. A fost foarte importantă partea de familie, nu întâmplător lucrez de acasă. Chiar dacă muncești mult, măcar te intersectezi cu copiii tăi.

Ovidiu Radu - fiu: Câteodată prea mult.

- Prea mult?

- Vrea tot timpul să stăm împreună.

- Din grupul mare de firme pe care le-a ridicat, o parte vi le-a dat vouă să le gestionaţi.

Omul de afaceri Octavian Radu a preferat să lucreze cât mai mult de acasă pentru a fi aproape de familia lui numeroasă

Pentru omul de afaceri Octavian Radu familia este foarte importantă. Are cinci copii, e un „tată eroin”, cum își spune el glumind

Ioana Radu von Saucken - director AraToys: Nu ni le-a dat, le-am cumpărat. Noi suntem cinci fraţi şi tata este un tip foarte corect. Mie mi-a fost foarte greu. Pe mine tata m-a convins să vin în România, mi-a spus uite, am o firmă, este pe pierdere, vreau să o închid, nu se ocupă nimeni de ea, şi o închid sau vino tu şi vezi ce faci cu ea. Asta a fost acum 11 ani şi tot aici sunt. Suntem unii din cei mai mari distribuitori. Reprezentăm unele dintre cele mai mari firme din lume. Mergem pe premium.

- Dacă aceasta ar fi o lecție de mentorat, ce ar trebui să știe un tânăr care vrea să se apuce de o afacere acum?

Octavian Radu, antreprenor: Să fie încrezător în steaua lui, să meargă cu toată forța înainte, să nu îi pese de riscuri. Să nu știe nimic înainte, e mai bine așa. Da. Unii o să dea cu capul de pragul de sus, o să-i doară, dar mulți o să treacă prin zid. Sunt trei componente pentru succes: să fii muncitor, inteligent și să ai noroc. Ideal ar fi să ai noroc.

