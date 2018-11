ROMÂNIA FURATĂ. Vremea trece, leafa merge. Trucurile prin care demnitarii își umflă fictiv activitatea în Parlament

45.000 de lei cheltuie, lunar, în total, statul român cu fiecare parlamentar. Însă activitatea acestora în Parlament se lasă așteptată. Am încercat să stăm de vorbă cu mai mulți parlamentari români care sunt scumpi la vedere prin comisiile în care activează și a căror implicare este mai mult...pe hărtie.

24 Octombrie 2018, sedinţa de plen a Camerei Deputaţilor. Deputaţii Mihai Culeafă, Eugen Durbacă, Furic Iarco şi Corina Bogaciu intră în sală. Sunt de la partide diferite, dar ceva îi uneşte: de doi ani de când le-a început mandatul, niciunul nu a iniţiat nicio lege şi nici nu a luat vreodată cuvântul la dezbaterea vreunui proiect legislativ. În aceeaşi oală intră şi fostul ministru al Sănătăţii, deputatul de Iaşi, Nicolae Bănicioiu. El e cu o treaptă mai sus - nu vine aproape niciodată la şedinţe.

În timp ce colegii lor dezbat legile, cei patru deputaţi se afundă în scaune, vorbesc la telefoane, îşi verifică Facebookul sau navighează pe internet. Vremea trece, leafa merge! Din când în când, Corina Bogaciu se uită spre camera de luat vederi să verifice dacă mai este filmată, se mai joacă cu o şuviţă de păr, mai butonează telefonul, apoi, după jumătate de oră, pleacă, deşi şedinţa nu s-a terminat.

După câteva convorbiri telefonice, Mihai Culeafă pleacă şi el şi nu se mai întoarce. În timp ce colegii dezbat la microfon, Furic Iarco îşi termină toaleta, iar Eugen Durbacă socializează cu colegii. Pentru aceşti aleşi, aşa decurge fiecare şedinţă.

Dupa doi ani de mandat, Nicolae Bănicioiu are cel mai subţire bilanţ. A vorbit în plen o singură dată, când a depus jurământul de credinţă.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Aveţi o singură luare de cuvânt la depunerea jurământului, atât.

Nicolae Bănicioiu, deputat independent: Da, dar cred că am foarte multe luări de cuvânt în tot felul de şedinţe şi dacă vedeţi proiectele politice pe care le-am făcut de-a lungul timpului.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: În care şedinţe aveţi luări de cuvânt?

Nicolae Bănicioiu, deputat independent: În ședințele politice. De exemplu, programul ăla de guvernare cu care se laudă PSD cred că a fost făcut de mine.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Vă întrebam de şedinţele plenului Camerei Deputaţilor.

Nicolae Bănicioiu, deputat independent: Bun, de acord. În şedinţele plenului Camerei Deputaţilor, în momentul de faţă, chiar nu contează ce luare de poziţie ai.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Nu contează?

Nicolae Bănicioiu, deputat independent: Nu, nu contează absolut deloc.

Aleşii, plătiţi să piardă vremea

Timp de două săptămâni echipa României furate a asistat la toate şedinţele de plen şi ale comisiei pentru drepturile omului din care face parte domnul Nicolae Bănicioiu. A lipsit la toate.

Nicolae Bănicioiu, deputat independent: Săptămâna trecută am fost aici, cred că m-au şi văzut colegii dumneavoastră. Puteţi să îi întrebaţi. La plen, în comisii.

Toma Petcu, jurnalist Digi24:Aţi fost şi în comisie?

Nicolae Bănicioiu, deputat independent: Da.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Vă întrebam pentru că noi am fost acolo şi nu v-am văzut, nici la comisie şi nici la plen.

Nicolae Bănicioiu, deputat independent: Nu am stat la toată şedinţa.

Nici colegii săi deputaţi nu l-au văzut.

Florin Manole, deputat PSD: Eu nu l-am văzut, dar cel mai bine este să consultaţi lista de prezenţă.

Adriana Săftoiu, deputat PNL: Pot să vă spun că nu l-am văzut niciodată la comisie. De altfel, mi-am dat seama că este membru al comisiei pentru că avea numele pe călăreţ, nu pentru că l-aş fi văzut.

Lună de lună, salariul de la stat a intrat negreşit în contul deputatului Bănicioiu. În aproape doi ani de mandat a încasat peste 168.000 de lei, doar indemnizaţia, la care se adaugă celelate beneficii pe care le are de urma funcţiei.

Deputatul Eugen Durbacă a ajuns la şedinţa de plen din data de 17 octombrie aproape de final. A stat în sală preţ de 30 de secunde, a schimbat câteva cuvinte cu colegii, după care şi-a văzut de drum.

În aproape doi ani de mandat, Eugen Durbacă a vorbit fix 34 de secunde, şi el tot când a depus jurământul de credinţă. Domnul deputat nu vine nici la comisia de politică economică din care face parte. De multe ori scaunul care îi este rezervat rămâne gol. Nici colegii săi nu își amintesc să îl fi văzut pe la lucru.

Deputatul a negat inițial că ar fi absentat. Însă pus în faţa realităţii şi a faptelor, domnul deputat nu mai este aşa sigur că a fost la sedinţele comisiei.

Eugen Durbacă, deputat independent: „E posibil. Nu, dar de obicei nu lipsesc. Nu, am fost acolo, efectiv, nu, adică nu pot să vă spun că nu, dar nu am stat până la urmă.”

Indemnizaţia domnului deputat a fost însă mereu prezentă. De la alegerile parlamentare din decembrie 2016 şi până acum i-au intrat în cont aproape 170.000 de lei.

Cristian Pârvulescu, analist politic: „Avem două motive pentru care există absenteism. Dezinteresul total faţă de activitatea parlamentară, auzim parlamentari care susţin că pierd bani în Parlament, întrebarea este de ce totuşi vin, dacă este atât de complicată situaţia, pe de altă parte vorbim de parlamentari care nu îşi găsesc locul în Parlament şi atunci nu sunt capabili să facă parte exigenţelor parlamentare.”

Parlamentarii nu ştiu ce legi votează

Lipsa de interes faţă de ce se întâmplă în Parlament se reflectă în legile pe care le promovează: acte normative în domeniul Sănătăţii, Educaţiei sau Economiei pe care aleşii le votrază în orb. Doar pentru că aşa le dictează partidele din care fac parte. La fiecare vot, liderii de grupuri parlamentare care stau în prima bancă dau semnalul. Degetul sau pixul orientat în sus înseamnă vot pentru. Când este orientat în jos înseamnă vot împotriva iniţiativei legislative.

Dan Manoliu, senator PSD: La primul punct pe ordinea de zi cu asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Despre ce este vorba în legea asta?

Dan Manoliu, senator PSD: Aţi auzit acolo.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Păi, v-aş ruga să îmi spuneţi dumneavostră dacă se poate.

Dan Manoliu, senator PSD: Vă spun altă dată, acum nu am timp.

După o şedinţă de plen a Senatului am încercat să aflăm de la senatori cum au votat la prima lege de pe ordinea de zi şi ce prevedea aceasta. Este vorba de o iniţiativă legislativă prin care să poată beneficia de şomaj şi angajaţii sezonieri din turism, care au contracte pe perioadă determinată.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Dumneavoastră cum ați votat?

George Marussi, senator USR: Nu ştiu acum să vă spun, noi avem un sistem prin care îl urmărim şi avem votul acolo în funcţie de recomandare şi cum discutăm la grup.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Măcar ce prevede legea îmi puteţi spune?

George Marussi, senator USR: Nu, acum nu vă pot spune.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Este votul dumneavoastră până la urmă, chiar dacă e o recomandare a grupului.

George Marussi, senator USR: Da, mulţumesc.

Greu a mers dialogul și cu senatorul ALDE Dorin Bădulescu. Acesta nu a vrut să ne răspundă, pe motiv că întrebarea ar fi fost „nelalocul ei”.

Dorin Bădulescu, senator ALDE: Împotriva raportului de respingere, dacă nu mă înşel, şi pentru lege a fost votul.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Dar de ce, care sunt argumentele? Sunt o serie de argumente pe care nu vreau să le explic acum, da?

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Ne puteţi spune unul dintre ele?

Dorin Bădulescu, senator ALDE: Nu, nu.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Dar ce prevede legea ne puteţi spune?

Dorin Bădulescu, senator ALDE: Sigur.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Vă rog, spuneţi-ne! Domnule senator...Vă rog frumos. Vă deranjăm?

Dorin Bădulescu, senator ALDE: Da, da.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: V-am întrebat doar dacă aţi votat şi ce prevede legea pe care aţi votat-o. Este atât de greu să ne spuneţi ce prevede această lege că v-aţi dat votul pe ea? Putem avea un dialog, vă rog, respectuos.

Dorin Bădulescu, senator ALDE: Nu, vă rog frumos... Ca să mă înţelegeţi, întrebarea este cumva nelalocul ei.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: De ce?

Nici Dan Lungu, senator USR, nu a știut să ne spună din prima ce și cum a votat.

Toma Petcu: „Voiam să vă întreb doar cum aţi votat la această lege, dacă se poate, dacă îmi permiteţi, care a fost votul dumneavostră ca şi senator, chiar dacă sunteţi la cultură v-aţi exprimat un vot.”

Domnului senator i-a luat mai bine de 1 minut să îşi aducă aminte cum a votat. Într-un final, vede că legea a avut raport de respingere din partea comisiei de specialitate.

Dan Lungu, senator USR: Da, cu respingere, dacă are vot de respingere.

Toma Petcu: Aţi votat să respingeţi, dar staţi puţin, nu înţeleg de ce plecaţi, staţi o secundă.

Greşit. Domnul senator a votat împotriva raportului de respingere şi pentru adoptarea legii, aşa cum de altfel au votat toţi colegii din partidul domniei sale.

Spectatori la propriile şedinte

16 octombrie 2018. La comisia de agricultură apare domnul deputat Iarco Furic. Vede că este filmat, îşi aranjează ţinuta, apoi se cufundă cu totul în telefon. Colegii săi încep să discute legile de pe ordinea de zi. Domnul deputat e preocupat de telefon. Din când în când îşi mai ridică ochii şi priveşte înspre colegii săi. Când se plictiseşte de telefon începe să răsfoiască o revistă.

23 octombrie 2018. Mai trece o saptămână, comisia de agricultură se reuneşte din nou. Are pe ordinea de zi un subiect foarte important: legea zootehniei. Domnul Furic îşi deschide telefonul şi se adânceşte în lectură. Din când în când dă semne de oboseală. La final, bilanţul şedinţei este unul avantajos pentru domnia sa: pe lângă salariu şi celelalte beneficii, Iarco Furic a primit 260 de lei pentru participare, diurna pe care fiecare parlamentar din provincie o primeşte zilnic doar pentru că e prezent la şedinţe în Bucureşti.

Pentru colegi, Iarco Furic este o himeră. Nimeni din Parlament nu pare să ştie că domnia sa există în carne şi oase. Nici măcar colegii de la comisia de agricultura care stau în timpul şedinţelor la jumătate de pas distanţă de dânsul. Este nevoie să îi arătăm unui domn deputat, fotografia lui Iarco Furic pentru a-şi da seama despre cine vorbim.

Corina Bogaciu are 29 de ani şi este la primul mandat. A fost aleasă deputat pe lista PSD Ilfov. Nu a luat niciodată cuvântul în plen le dezbaterea legilor şi nici în comisia pentru egalitate de şanse. Este atât de discretă încât îi pune în dificultate până şi pe propriii colegi.

Toma Petcu: Ştiţi cine este doamna Bogaciu?

Ion Cupă, deputat ALDE: Nu, chiar nu ştiu. Îmi cer scuze, nu ştiu.

Toma Petcu: Nu e nicio problemă, este o colegă deputat a dumneavoastră.

Ion Cupă, deputat ALDE: Poate o ştiu, dar nu ştiu cum o cheamă.

Toma Petcu: Staţi că v-o arăt imediat.

Ion Cupă, deputat ALDE: Ei, cum să nu o ştiu, chiar o ştiu. Îmi pare rău, atunci să nu daţi că nu o ştiu. O ştiu foarte bine şi cred că a luat şi cuvântul.

Trucuri pentru îmbunătăţirea activităţii parlamentare

23 octombrie 2018. Comisia pentru egalitate de şanse.

„Bună ziua”. Acestea au fost singurele cuvinte pe care Corina Bogaciu le-a rostit în timpul şedinţei. Dacă este să ne luăm după statistici, Corina Bogaciu este unul dintre cei mai harnici parlamentari.

Pe site-ul Camerei Deputaţilor figurează că a iniţiat nu mai puţin 60 de legi. Şi totuşi niciuna nu îi aparţine. Cum este posibil? Foarte simplu: a semnat legile iniţiate de alţi deputaţi şi senatori şi a devenit automat şi ea iniţiator, chiar dacă nu ştie ce prevăd respectivele propuneri legislative.

Este un truc folosit de majoritatea parlamentarilor pentru a-şi Îmbunătăţi, în CV, activitatea parlamentară. Deputatul a refuzat orice dialog, făcând ce ştie dânsa mai bine: să tacă.

Metoda este foarte simplă. Un parlamentar iniţiază un proiect de lege, iar apoi, pentru a beneficia de mai multă susţinere, le cere si altor aleşi să semneze documentul, deşi de multe ori nici nu ştiu exact care sunt modificările legislative pe care îşi pun semnătura.

La un simplu tur al sălii de plen, deputatul PMP Ionuţ Şimionca a adunat câteva zeci de semnături pentru legea sa. Printre semnatari, Furic Iarco şi Eugen Durbacă. Cei doi nu au nicio lege iniţiată în nume personal, dar primul a ajuns să figureze cu 16 iniţiative, iar cel de-al doilea cu 4, doar semnând legile colegilor lor. Aceeaşi tactica a fost adoptată şi de Mihai Culeafă. Figurează cu 14 legi iniţiate.

Domnul deputat se laudă cu 12 luări de cuvânt în plen, toate declaraţii politice. Adica, acea parte a şedinţei în care nu se discută legi, iar parlamentarii pot spune de la tribuna tot ce le trece prin minte, pe orice temă.

În plus, zece dintre declaraţiile politice au fost depuse în scris, ceea ce însemană că Mihai Culeafă a vorbit în plen doar de două ori.

Aceasta este o altă metodă prin care parlamentarii îşi umflă artificial activitatea legislativă: îşi trec declaraţiile politice. de cele mai multe ori depuse în scris. la luari de cuvânt în plen.

Aşa că, alegătorii văd că respectivul parlamentar are o activitate intensă, când în realitate nu a făcut mai nimic. Corina Bogaciu, de pildă, figurează cu şase luări de cuvânt. Toate sunt declaraţii politice, dintre care patru depuse în scris.

Parlamentarii tăcerii şi dezinteresului

Pe lângă indemnizaţie, fiecare parlamentar mai primeşte de la stat o sumă forfetară de nu mai puţin de 25.000 de lei pe lună pentru a-şi deschide un cabinet paralamentar in judeţul sau localitate de unde provine. Aici ar trebui să ţină legătura cu alegătorii.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: „Să găsim ceva care să ne indice faptul că aici ar exista un cabinet parlamentar, văd că este un avizier dar nu scrie absolut nimic de doamna Bogaciu şi de cabinetul dânsei... Să încercăm uşa să vedem poate reuşim să intrăm, poate nu o fi, totuşi, încuiat. Este vineri, ora 11 şi jumătate, teoretic ar trebui să fie cineva aici, dacă nu doamna Bogaciu, măcar vreun angajat al cabinetului parlamentar. Nu, nu este nimeni, altă uşă nu mai există, închis peste tot."

Am încercat şi la cabinetul deputatului Mihai Culefă din localitatea ilfoveană Pantelimon.

Jurnalistul Digi 24 Toma Petcu a găsit însă...o sală goală de box: „Haideţi să vedeţi, sunt doi saci de box, probabil este o sală de antrenamente, nici vorbă de cabinet parlamentar, aşa cum scrie pe site-ul Camerei Deputaţilor."

Iar aceste cazuri nu sunt singulare. În România există 329 de deputaţi şi 136 de senatori. Numai în acest an din luna ianuarie până în luna septembrie statul român a cheltuit cu întreţinerea acestora aprope 190 de milioane de lei.

