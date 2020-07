Caz revoltător: Din cauza unui „cod greșit”, o femeie a încasat 16 ani o pensie mai mică. Funcționarii dau vina tot pe ea

Caz revoltător la Casa Judeţeană de Pensii Alba. Timp de 16 ani, o femeie a primit o altă pensie, mai mică decât cea care i se cuvenea legal. Totul din cauza unui funcţionar care a trecut în sistem un cod greşit. Şefa respectivului angajat al statului spune că nu are timp să verifice tot ce fac oamenii din subordinea sa şi dă vina tot pe pensionară că nu a venit să sesizeze eroarea. Între timp femeia a aflat că nu îşi va mai putea recupera niciodată toţi banii care i se cuveneau şi pe care nu i-a primit din vina statului român şi a funcţionarilor lui. Urmăriţi un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Ana Bîrloncea trăiește staul Tăuni din județul Alba. Am găsit-o trebăluind prin gospodărie împreună cu soţul ei. Vizita unei echipe de televiziune nu este un lucru obișnuit. Ne privește deopotrivă intrigată și curioasă.

Ana Bîrloncea, pensionară: Şi apăi, care e treaba atunci?

Reporter: Ştiţi care e treaba? Treaba este că matale te-ai pensionat anticipat, după care te-ai dus să depui acea cerere pentru pensionare la vârstă...

Ana Bîrloncea: La vârstă, da...

Reporter: Și nu ţi s-a înregistrat acea pensionare la vârstă şi matale iei pensia de 16 ani pe anticipată, nu pe pensionarea la vârstă. Şi ei abia acum au descoperit lucrul ăsta.

Ana Bîrloncea: Păi până acum de ce nu au descoperit?

Reporter: Bună întrebare...

Ana Bîrloncea: Până acum de ce nu au văzut, de ce nu au decoperit până acum?

Povestea începe în 2002, când Ana Bîrloncea se pensionează anticipat. Doi ani mai târziu împlinește vârsta legală de pensionare și depune un nou dosar. I se aprobă, iar Casa de Pensii Alba îi emite noua decizie de pensionare - de data aceasta, de pensionare pentru limită de vârstă.

Doar că, din neatenție sau din incompetență, un funcționar a introdus în baza de date un cod greşit. Aşa că, timp de 16 ani, femeia a continuat să încaseze pensia anticipată, adică o sumă semnificativ mai mică decât cea care i se cuvenea.

Reporter: Matale ai crezut până acum că iei pensia pentru vârstă...

Ana Bîrloncea, pensionară: Păi, iau pensia, ce m-am gândit ce pensie iau şi cum?! Am luat pensia, noroc bun.

Neregula a fost descoperită, printre multe altele, în urmă cu câteva luni, după un control făcut la Casa Județeană de Pensii Alba de către Casa Națională de Pensii. Directorul Alexandru Retegan a fost demis. L-am găsit în ultima zi de serviciu strângându-și lucrurile din birou. L-am întrebat de cazul Anei Bîrloncea. Neagă existența lui.

Alexandru Retegan, fost director CJP Alba: Nu există aşa ceva!

Reporter: Nu există?

Alexandru Retegan: Nu există aşa ceva.

Reporter: Cum adică nu există?

Alexandru Retegan: Nu există aşa ceva, aşa cum cum vă spun eu, nu există.

Reporter: Există acel cetăţean?

Alexandru Retegan: Spuneţi-mi-l dumneavoastră. Să vină cu numele, să vină la noi să vedem dacă e aşa cum spuneţi.

Reporter: Deci nu ştiţi de acel cetăţean...

Alexandru Retegan: Păi, de unde să ştim, dacă nu există aşa ceva?

Reporter: Păi, dacă în urma controlului a rezultat că există...

Alexandru Retegan: Nu e adevărat, domnule, asta e poveste, iară, ce Dumnezeu, mă tot provocaţi să vă spun de folclorul ăsta românesc.

În locul domnului Retegan, director al Casei de Pensii Alba a fost numită Cornelia Miclea. Ea recunoaște că problema există şi că angajații instituției, care s-au ocupat de dosarul Anei Bîrloncea, au făcut o mare greșeală.

Cornelia Miclea, noul director executiv: A fost făcută trecerea, a fost emisă o decizie, prin urmare persoana a şi primit decizia respectivă, problema a fost la comunicarea la plată, în sensul că, datorită unei erori informatice, probabil a fost ştearsă de pe fişierul de comunicare la plată. Nu s-a mai verificat acest lucru...

Reporter: Trebuia verificat?

Cornelia Miclea: În mod normal, da

Reporter: Cine trebuia să facă asta?

Cornelia Miclea: Mă gândesc că cei care lucrau în compartimentul plăţi.

Şefa de la compartimentul plăţi ridică din umeri. Acceptă că oamenii din subordine au greşit, dar spune că nu are timp să îi verifice pe toţi. Între timp, funcţionarul care s-a ocupat de dosar a murit.

Acum, nimeni nu mai poate fi tras la răspundere.

Reporter: Dumneavostră ca şef puteţi să verficaţi un astfel de caz?

Șefa serviciului plăţi: Da, dacă aş avea timp să îmi fac treaba efectiv de şef serviciu, da.

Reporter: Timp, în ce sens, adică...

Șefa serviciului plăţi: Adică, timp efectiv pentru că în serviciul plăţi nu există o persoană cu viză CFP, nu există. Eu verific tot ce ar trebui să facă un om cu viză CFP, nu am timp să fac verificările astea. Asta trebuie să facă fiecare operator.

În 2002, la pensionarea anticipată, pensia Anei Bîrloncea a fost de 400 de lei. A crescut până anul acesta la 704 lei. Dacă ar fi luat pensia calculată corect, ar trebuit să ia cu vreo 40 de lei pe lună mai mult. Poate că multora le pare o nimica toată, dar 40 de lei în plus pe lună la o pensie de 700 de lei chiar înseamnă ceva. Iar, în 16 ani, înseamnă 7.300 de lei, bani care i se cuveneau femeii, dar pe care ea nu i-a primit pentru că, la un moment dat, un funcționar a greșit. Teoretic, sunt bani pe care statul îi datorează Anei Bîrloncea. Pentru ea, 7.300 de lei ar fi fost o adevărată avere.

Ana Bîrloncea, pensionară: Şi acum care-i treaba?

Reporter: Treaba e că trebuie să îţi recalculeze pensia ca să îţi dea nişte bani.

Ana Bîrloncea: Păi să îmi deie, că eu primesc, că şi aşa îmi trebuie că sunt bani puţini. Ce să fac acum?

Reporter: Nu ai ce să faci matale, este o eroare a lor.

Și, totuși, lanțul încurcăturilor și nedreptății nu se rupe aici. După ce au descoperit greșeala și au recalculat, funcționarii i-au înapoiat doar 1.202 lei din cei 7.300.

Reporter: Există un termen de prescriere?

Șefa serviciului plăţi: Da

Reporter: Cât?

Șefa serviciului plăţi: Trei ani.

Reporter: Ooo... Deci, la revedere, deci el nu îşi mai primeşte banii.

Cu alte cuvinte, legea nu permite să i se restituie decât banii pe trei ani în urmă şi nu pe toţi cei 16 ani. Şefa serviciului plăţi ridică din nou din umeri. Apoi se mai gândește puțin și revine: de fapt, pensionara e de vină, că ea nu a descoperit greșeala și n-a venit să o raporteze. Pensionara, nu oamenii din subordinea sa...

Șefa serviciului plăți: Având în vedere faptul că există o decizie emisă, cerem un punct de vedere...

Reporter: L-oţi cere dumnevoastră, doamnă, dar sincer, omul ăla tot fără bani rămâne, nu poţi să îi dai dacă lege nu îţi permite, puteţi să cereţi 10 puncte de vedere...

Șefa serviciului plăți: Şi dacă nu ne permite, asta este!

Reporter: Păi cum asta este, că...!?

Șefa serviciului plăți: Foarte curios că nu zice nimic din 2006.

Ana Bîrloncea nu a zis nimic pentru că nu a știut că primește o altă pensie decât cea care i se cuvenea legal. În plus, ne mărturisește că experiența cu funcționarii de la Casa de Pensii a fost una pe care nu și-ar dori să o retrăiască.

Ana Bîrloncea, pensionară: Şi când mi-a făcut pensia la cerere, abia mi-a scos-o, că m-a amânat un an şi jumătate până..., de zece ori am fost până la Alba, că toate hârtiile mi le-or pierdut. Aia de acolo nu am prins-o, că dacă o prindeam, tot părul din cap îi smulgeam.

O supărare justificată, după ce la peste un an şi jumătate de zile după depunerea dosarului de pensionare, Ana Bîrloncea a constatat că funcţionara care l-a preluat a rătăcit toate documentele şi totul a trebuit luat de la început.

Editor web: Liviu Cojan