Cea mai mare parcare din București zace nefolosită de peste un deceniu. Părăsită de autorități și vandalizată de huligani, a devenit locul de refugiu pentru polițiștii care vor să se odihnească în timpul serviciului. Echipa Digi24 a surprins mai mulți polițiști care dormeau în mașini în loc să patruleze pe străzi. La vederea camerei de filmat au început să claxoneze și să strige unii la alții pentru a se trezi. Deși lipsa locurilor de parcare este cronică, bucureștenilor din zonă le este interzis să își lase mașinile în parcarea stadionului care are nu mai puțin de 1.250 de locuri. Investiția s-a ridicat la aproximativ 44 de milioane de lei. Bani aruncați în vânt. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Cel mai elocvent exemplu de... „Statul la stat”: Polițiști care dormeau în mașinile de serviciu, la umbră

Imediat după ce am intrat în parcara pustie, la etajul al doilea, am găsit, întâmplător, cel mai elocvent exemplu de... „Statul la stat”. Trei mașini de poliție erau parcate una lângă alta. Afară sunt peste 30 de grade. In mijlocul parcării însă, temperatura este... perfectă pentru relaxare. Ne apropiem. În momentul în care unul dintre polițiști observă camera de filmat se instalează neliniștea și încearcă să îi trezească și pe ceilalți.

Polițist: Bă, trezește-l, mă... Trezește-l, mă.

Probabil, somnul este profund iar... colegii nu dau niciun semn că ar reveni în simțiri. În disperare de cauză, unul, deja treaz, găsește soluția salvatoare - claxonul.

Reporter: S-a trezit, s-a trezit...

În mașina din dreapta se vede un polițist care sare buimac și începe să ridice spătarul scaunului.

Reporter: S-a trezit colegul, nu am vrut să vă deranjăm. Suntem de la Digi24 și facem un material cu parcarea.

Polițist: Nu, nu, nu dormeam.

Reporter: Nu dormeați? Am înțeles. Dar ce faceți?

Polițist: Stăm aici, întrucât nu mai au voie să intre anumite persoane, că au fost foarte multe persoane aici și, după cum vedeți au distrus foarte mult pereții.

Reporter: A, ok. Mersi frumos.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Nu dormeau, păzeau locul, aproape că îmi pare rău că i-am deranjat. Dar ce să vezi? S-a terminat cu paza, cum am ajuns noi s-a terminat și cu paza, ia că pleacă cu toții, au plecat toți, au plecat toate cele trei mașini.

Îi lăsăm pe polițiști să... vegheze asupra siguranței cetățenilor care le plătesc salariile și ne întoarcem la parcare. Este cea mai mare din București cu 1.250 de locuri iar de 12 ani de când a fost construită zace nefolosită. Pe bulevardul Basarabiei șoferii sunt obligați să parcheze pe trotuar printre pietoni. Aproape că nu îți mai poți da seama dacă acest spațiu este șosea, trotuar ori parcare. Totul a devenit un amestec periculos de mașini, pietoni, bicicliști și trotinetiști.

Deși lipsa locurilor de parcare este cronică, bucureștenilor din zonă le este interzis să își lase mașinile în parcarea stadionului

Toma Petcu, jurnalist Digi24: În spatele mașinii este o doamnă cu un cărucior, cu un bebeluș. Șoferul trebuie să fie atent la pietoni, la doamna cu căruciorul de bebeluș, doamna, de asemenea, trebuie să fie atentă la mașinile care îi vin din față și din spate. Noi acum suntem practic pe mijlocul acestui trotuar căutând loc de parcare. În fața noastră, copii, vreo șapte copii. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă unul dintre acei copii care aveau vreo cinci ani, nu aveau mai mult, nu știu, scăpa mingea pe jos și sărea în fața mașinii... cam asta se întâmplă aici.

Paradoxal, deși lipsa locurilor de parcare este cronică, bucureștenilor din zonă le este interzis să își lase mașinile în parcarea stadionului deși este goală și nu o folosește nimeni.

Reporter: Putem parca aici, în parcarea mare?

Angajat la pază: Nu, nu este parcare publică

Reporter: Și e vreo parcare unde putem parca?

Angajat la pază: Nu, în incinta Arenei Naționale nu se pot parca mașini particulare

Reporter: A, ok.

Angajat la pază: Pentru cele care au autorizații, cei care se ocupă de mentenanță.

Reporter: Nu putem să o folosim pe asta mare?

Angajat la pază: Nu.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: Este o parcare care inițial a fost destinată Arenei Naționale pentru a fi un suport pentru oamenii care vin la evenimente, a fost folosită în sensul ăsta, acum soluția logică este, în mod evident, ca ea să fie folosită și de către riverani, în momentul în care nu sunt evenimente, adică în peste 90 la sută din timp.

Timp de 12 ani Primăria Capitalei pare să fi uitat că are aici o parcare. Locul nu a mai fost nici măcar păzit, așa că instalațiile și pereții au fost vandalizați.

Primăria Capitalei pare să fi uitat că are o parcare atât de mare

Constantin Olaru, director general Compania Municipală Parking: A avut pază o perioadă, după care nu a avut pază, în perioada aceea a fost vandalizată, după care noi când am preluat-o am pus pază și acum o să intrăm după ce facem expertizarea săptămâna aceasta a tuturor sistemelor să facem și curățenie și să putem să o exploatăm.

Reporter: Dumneavostră de unde ați luat-o?

Constantin Olaru: Noi am luat-o de la Administrația Străzilor, care a luat-o de la Direcția de Investiții, deci ea până acum a fost la Direcția de Investiții.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Uite cum arată camerele video, poziționate spre tavan, oare de ce? Cineva nu a avut ce face, a tras de el doar ca să îl dea jos, doar ca să distrugă. Este foarte simplu să distrugi, foarte simplu, uite, au avut o problemă și cu hidranții aceștia. Astea sunt scaune aduse de pe stadion, rupte, înlocuite și le-au lăsat aici. Aruncate, părăsite, nu interesează pe nimeni. Jale, jale, ăsta este cuvântul. Hidranți aruncați peste tot, ăsta este gol. Știți ce este? Este pulberea din instinctoare. Probabil că aici au venit tot felul de tineri, de adolescenți, și ca să se distreze au luat instinctoarele și au început să pulverizeze pe aici peste tot. Așa a ajuns praful, pulberea aici pe podea care are un strat desul de consistent, este destul de multă. Aici era un lift probabil, da era lift. Ei, și niște băieți care s-au simțit foarte puternici au dat cu capul în el, cred că au dat cu capul de l-au îndoit așa, cu piciorul n-ar fi rezistat, dar sigur dacă au dat cu capul... așa au reușit să strâmbe ușa în halul ăsta. Ce rău le-o fi făcut ușa asta, greu de explicat.

Adevăratul dezastru însă abia acum urmează. Pe acoperișul parcării există mai multe terenuri de sport cu vestiarele aferente. Totul a fost însă distrus și transformat într-o groapă de gunoi. După desființarea Companiei Municipale pentru Sport, pentru toți care administrau această bază, terenurile au rămas ale nimănui. Primăria nici măcar nu a facut efortul de a pune un om de pază. Echipa Digi24 a mai filmat aici și în urmă cu un an. De atunci nu s-a schimbat nimic.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Groapă de gunoi, efectiv este groapă de gunoi. Știți care este marea durere? Că la fel arăta și acum un an când am foat aici, exact la fel. Au mai dispărut bucăți din chiuvetă pare-se, chiuveta a fost distrusă cu totul, efectiv a fost distrusă cu totul... dar curge apa, incredibil, deci apa continuă să meargă, deși chiveta nu mai există. Nu s-a gândit nimeni până acum să oprească măcar apa. Incredibil. Ce plăcere să ai, ce plăcere să îți facă, să distrugi niște cabluri, un panou electric, un panou de ce-o fi ăsta aici, ce scurtcircuit să se producă în capul tău să faci treaba asta, să distrugi doar ca să distrugi, că alt scop nu ai.

Nicușor Dan: Da, este una din multele restanțe pe care administrația le are

Între timp terenurile au ajuns în administrarea Clubului Sportiv Municipal. Directorul general spune că reparațiile merg greoi din cauza birocrației și lipsei banilor.

Iulian Pîslaru, director CSM București: Până nu încep lucrările, să pui pază, nu ai ce să faci. Orice ai face, sparg ușile și intră din nou, distrug tot. Suprafața să nu o distrugă, că uitați fumează, sting pe... gazon. Încetul cu încetul, în funcție de cum găsim și finanțările și sponsori, și să vedem ce mai putem să obținem pentru că noi am primit terenul după ce a fost aprobat bugetul pentru anul acesta

Reporter: Și practic nu aveați bani pentru el.

Iulian Pîslaru: Exact, da, da, da.

Dacă Primăria Capitalei ar fi făcut gestul minimal de a asigura paza acestor terenuri, nu s-ar mai fi ajuns în situația de a cheltui alte sute de mii de lei doar pentru a le repara. Acum, după mai bine de un deceniu, autoritățile s-au gândit că nu ar fi rău să redea această parcare bucureștenilor care au atâta nevoie de ea.

Reporter: În condițiile în care Bucureștiul suferă la acest capitol al locurilor de parcare, ne-au trebuit zece ani să ne dăm seama că putem folosi această parcare?

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: Da, este una din multele restanțe pe care administrația le are, încet, încet le reglăm pe toate.

Directorul Companiei Municipale Parking spune că abia la toamnă parcarea va fi deschisă publicului larg, după ce vor fi refăcute toate sistemele și intalațiile.

